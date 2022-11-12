Коли у Херсоні відновлять мобільний зв'язок: відповідь операторів
Українські мобільні оператори зможуть відновити зв'язок у Херсоні після дозволу військових. Це станеться, коли у звільненому місті проведуть стабілізаційні заходи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінки Vodafone та Kyivstar.
Компанія Vodafone зазначила, що інженери вже готуються відновити мобільний зв'язок на деокупованих територіях Херсонської області. Також для користувачів готуються нові SIM-картки.
"Як тільки буде отримано дозвіл на проведення ремонтних робіт, ми зробимо все можливе, аби херсонці та мешканці деокупованих сіл і міст знову були на зв'язку з рідними", - йдеться у повідомленні.
Крім того, у коментарях Vodafone зазначив, що поки невідомо, що буде з номерами українців, які були в окупації.
Мобільний оператор Kyivstar теж зазначає, що за першої можливості фахівці відновлять зв'язок у Херсоні. Проте потрібно дочекатися дозволу ЗСУ.
Фото: у Херсоні після дозволу ЗСУ відновлять мобільний зв'язок
(скриншот facebook.com/kyivstar)
Нагадаємо, вчора стало відомо, що українські військові зайшли до Херсона і поступово беруть місто під контроль.
Водночас Генштаб ЗСУ зазначає, що у звільнених населених пунктах Херсонської області проходять стабілізаційні заходи.
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