Коли у Херсоні відновлять мобільний зв'язок: відповідь операторів

Українські мобільні оператори зможуть відновити зв'язок у Херсоні після дозволу військових. Це станеться, коли у звільненому місті проведуть стабілізаційні заходи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінки Vodafone та Kyivstar .

Компанія Vodafone зазначила, що інженери вже готуються відновити мобільний зв'язок на деокупованих територіях Херсонської області. Також для користувачів готуються нові SIM-картки.

"Як тільки буде отримано дозвіл на проведення ремонтних робіт, ми зробимо все можливе, аби херсонці та мешканці деокупованих сіл і міст знову були на зв'язку з рідними", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у коментарях Vodafone зазначив, що поки невідомо, що буде з номерами українців, які були в окупації.

Мобільний оператор Kyivstar теж зазначає, що за першої можливості фахівці відновлять зв'язок у Херсоні. Проте потрібно дочекатися дозволу ЗСУ.

Фото: у Херсоні після дозволу ЗСУ відновлять мобільний зв'язок

(скриншот facebook.com/kyivstar)