Окупанти підірвали всі мости на правобережжі Херсона - Хлань
Російські окупанти підірвали всі мости на правому березі Херсонської області. Таким чином, противник хоче пригальмувати наступ ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву депутата Херсонської облради Сергія Хланя на брифінгу.
"Окупанти підірвали не лише Дар'ївський та Тягінський мости, вони підірвали міст на виїзді зі Снігурівки у бік Херсона через канал, підірвали міст у Новокаїрах, підірвали міст у Мілово. Тобто окупанти підривають зараз абсолютно всі мости, які є на правобережній частині", - розповів він.
При цьому він зазначив, що окупанти посилили позиції у селах на підступах до Каховської ГЕС. Також є інформація, що росіяни посилили фортифікаційні споруди у Наддніпрянському - це поворот з Бериславської траси на Снігурівку.
Хлань пояснив, що такими діями окупанти хочуть забезпечити відхід своїх частин із лінії фронту.
"Тобто можна говорити, що під тиском наших Збройних сил окупанти готуються і роблять все можливе, щоб це був не абсолютний провал фронту, а щоб це виглядало як плановий відступ від лінії фронту", - додав він.
Нагадаємо, сьогодні вдень стало відомо, що у тимчасово окупованій частині Херсонської області підірвано Даріївський міст через річку Інгулець.
Також повідомлялося про підрив переправи через канал біля Снігурівки у бік Херсона.
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