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ЗСУ увійшли до Калинівського Херсонської області: карта

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Херсонська область, Середа 09 листопада 2022 16:05
ЗСУ увійшли до Калинівського Херсонської області: карта Фото: ЗСУ увійшли до Калинівського Херсонської області (t.me/ressentiment_channel)
Автор: Руслан Гаращенко

Українські війська увійшли до населеного пункту Калинівське Херсонської області на схід від Снігурівки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deepstatemap.

"З'явилося фото українського військового на тлі знищеного мосту поблизу Калинівського Херсонської області. Населений пункт переходить у блакитну зону", - йдеться у повідомленні.

ЗСУ увійшли до Калинівського Херсонської області: карта

Нагадаємо, на думку експертів, звільнення Снігурівки Миколаївської області важливе для наших військових. Адже вихід на цей плацдарм відкриває ЗСУ рух у бік Херсона.

При цьому раніше у ГУР Міноборони України оцінили тривалість боїв за тимчасово окупований Херсон. Там заявили, що ЗСУ потрібен час, щоб відбити місто.

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