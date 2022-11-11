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Антонівський міст: навіщо він росіянам і чи принесе його обвал проблеми ЗСУ

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П'ятниця 11 листопада 2022 13:57
Антонівський міст: навіщо він росіянам і чи принесе його обвал проблеми ЗСУ Фото: навіщо росіянам Антонівський міст та чи принесе його обвал проблеми ЗСУ (t.me/dvish_alive)
Автор: Єлизавета Драбкіна, Марія Кучерявець

Руйнування Антонівського мосту у Херсоні вигідне російським військам, щоб убезпечити себе від несподіваних ударів ЗСУ. Проте для українських захисників міст не має військової цінності.

Про це РБК-Україна розповів військовий експерт Михайло Жирохов.

За його словами, українські захисники мали підірвати Антонівський міст ще 24 лютого, оскільки він вигідний для просування далі на Херсон. Проте є декілька причин, через які ЗСУ цього не зробили.

"Антонівський міст для української армії не має ніякого значення, тому що переправлятися через Дніпро найближчим часом ніхто не буде. Є ділянки фронту в Запорізькій області і, коли буде широкомасштабний наступ, не сьогодні-завтра, а, скажімо так навесні, то тоді може й на краще йти суходолом саме через Запорізьку область", - сказав Жирохов.

Він додав, що Антонівський міст зараз абсолютно не має жодної військової цінності. До того ж, не зрозуміло, яка ситуація з дамбою Каховської ГЕС. Але там постає питання не з військової точки зору, а з екологічної безпеки. Бо якщо дамба буде підірвана, буде затоплена деяка частина територій на лівій стороні Дніпра, але як транспортна артерія вона теж не має ніякого військового значення.

"Росіянам вигідне руйнування Антонівського мосту, щоб убезпечити себе від несподіваних ударів, тому це суто такий оборонний захід, які ми мали зробити в лютому. Але маємо те що маємо", - додав експерт.

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли про руйнування кількох прольотів Антонівського мосту.

Окрім цього, у мережі вже з'явилися кадри із Херсона, на яких видно українських військових.

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Херсон Війна Росії проти України
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Антонівський міст: навіщо він росіянам і чи принесе його обвал проблеми ЗСУ
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