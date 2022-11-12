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РФ повністю знищила всю енергосистему Херсона, - ДТЕК

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Субота 12 листопада 2022 01:07
РФ повністю знищила всю енергосистему Херсона, - ДТЕК Фото: РФ повністю знищила всю енергосистему Херсона (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти повністю знищили всю енергетичну систему Херсона. Її мають намір відновити найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука в ефірі Суспільного.

"Потрібно подивитися на ті регіони, де взагалі немає світла. Це сьогодні визволений Херсон. Там рашисти зруйнували всю енергосистему. Там не те що графіків, там узагалі немає електроенергії", - сказав посадовець.

При цьому Сахарук пояснив, що після деокупації Київської області відновлення енергосистеми зайняло 30 днів.

За його словами, очікується, що стільки ж часу триватимуть і роботи на визволеній частині Херсонської області.

Нагадаємо, у ДТЕК розповіли, що готові направити в звільнену від окупантів Херсонську область додаткові аварійно-відновлювані бригади з усією необхідною спецтехнікою.

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