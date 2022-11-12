Глава Міноборони Британії про втечу окупантів з Херсона: ще один стратегічний провал РФ
Втеча окупаційних військ з Херсона стала ще один стратегічним провалом Росії. Розв'язавши війну, Кремль лише здобув приниження та ізоляцію.
Про це заявив міністр оборони Великобританії Бен Воллес, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони у Twitter.
"Анонсований Росією вихід із Херсона став черговим стратегічним провалом для них. У лютому Росія не змогла захопити жодної зі своїх великих цілей, окрім як Херсону", - зазначив Воллес.
Він вважає, що росіяни мають запитати себе, чому керівництво їхньої країни розв'язало війну. Міністр підкреслив, що російська армія втратила багато військових в Україні, а Кремль натомість лише здобув міжнародну ізоляцію й приниження.
"Україна й надалі тиснутиме, а Велика Британія й міжнародна спільнота продовжать підтримувати їх. У той час як ми вітаємо відступ (окупантів із Херсону, - ред.), ніхто не буде недооцінювати триваючу загрозу, яку становить Російська Федерація", - додав Воллес.
Нагадаємо, у США заявили, що звільнення Херсона стало для України надзвичайною перемогою. Проте у Білому домі наголосили, що загроза все ж залишається, оскільки немає підтверджень, що РФ вивела всі війська із правого берега Дніпра.
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