Глава Міноборони Британії про втечу окупантів з Херсона: ще один стратегічний провал РФ

Втеча окупаційних військ з Херсона стала ще один стратегічним провалом Росії. Розв'язавши війну, Кремль лише здобув приниження та ізоляцію.

Про це заявив міністр оборони Великобританії Бен Воллес, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони у Twitter.

"Анонсований Росією вихід із Херсона став черговим стратегічним провалом для них. У лютому Росія не змогла захопити жодної зі своїх великих цілей, окрім як Херсону", - зазначив Воллес.

Він вважає, що росіяни мають запитати себе, чому керівництво їхньої країни розв'язало війну. Міністр підкреслив, що російська армія втратила багато військових в Україні, а Кремль натомість лише здобув міжнародну ізоляцію й приниження.

"Україна й надалі тиснутиме, а Велика Британія й міжнародна спільнота продовжать підтримувати їх. У той час як ми вітаємо відступ (окупантів із Херсону, - ред.), ніхто не буде недооцінювати триваючу загрозу, яку становить Російська Федерація", - додав Воллес.