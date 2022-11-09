Шлях до Херсона. Експерт пояснив важливість звільнення Снігурівки

Звільнення Снігурівки Миколаївської області є важливим для наших військових. Адже вихід на цей плацдарм відкриває ЗСУ рух в бік Херсона.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Чому Снігурівка важлива?

"Снігурівка є важливою, тому що це укріплений район, де російські війська давно закріпилися", - підкреслив Мусієнко.

Експерт нагадав, в окупантів був ще один такий район - Давидів Брід, але наші війська його звільнили раніше.

"Це призвело до того, що фронт фактично тріснув, росіяни були вимушені відступати з втратами серйозними і ми змогли підійти ближче в районі Берислава. Так само важлива і Снігурівка з точки зору плацдарму, де війська РФ займають укріплені позиції", - пояснює Мусієнко.

Шлях до Херсона

За словами експерта, звільнення Снігурівки і вихід на цей плацдарм важливе для всієї подальшої лінії фронту на північний захід від Херсона.

"В цьому її важливість, а українські війська готували відповідні дії для того, щоб вибити окупантів з цього плацдарму, щоб мати можливість їх відсунути і вони були позбавлені укріпленого району в цій місцевості, що звичайно, відкриває рух безпосередньо до Херсона", - каже Мусієнко.

Щодо повідомлень окупантів про їхній нібито "відхід", експерт зазначає, не варто надавати цьому значення.

"Тривають бойові дії. Гадаю, скоро в нас буде більше інформації і вона буде оприлюднена, а перспективи і шанси в нас є хороші", - підсумував Мусієнко.

Зазначимо, що Снігурівка є містом Миколаївської області, втім сама ж відстань між Снігурівкою та Херсоном становить близько 50 км, а шляхами - 54 км.

Попри цю відстань Снігурівка залишається стратегічно важливим населеним пунктом на шляху до Херсона і українські військові пояснили чому.

"Лінія фронту на півдні досить потужна. Вона і в довжину і в площину масштабна. Снігурівка досить далеко від Херсону, це взагалі Миколаївська область. Але це стратегічно важливий напрямок. Мова йде про розташування сил з урахуванням ландшафту. Це і підняття в гору і висоти, там дійсно бої йдуть, але ми продовжуємо роботу. Ми виснажуємо запаси ворога і його резерви", - пояснила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

Варто додати, що Снігурівка розташована на сході Миколаївської області поблизу адміністративної межі з Херсонською областю. Через місто проходить регіональна траса Т1505, яка є логістичною артерією окупантів.

Що відбувається в Снігурівці

Офіційних коментарів щодо останніх подій у Снігурівці поки немає. Українські ЗМІ поширюють інформацію про те, що зараз там тривають тяжкі бої. Зі зрозумілих причин військове командування поки не афішує ситуацію.

При цьому мережею вже ширяться кадри та інформація про масові підриви мостів на півдні, які знаходяться в тилу окупантів.

Як-от Дар’ївський міст через річку Інгулець, Тягинський пішохідний та міст через канал при в’їзді до Снігурівки з боку Херсону.

Колаборанти та російські пабліки вже почали розносити інформацію про те, що українські підрозділи нібито вже "зайшли на північну околицю міста та зуміли там закріпитись", а також анонсують так званий початок "боїв за Херсон".

Нагадаємо, ще в жовтні голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про втечу офіцерського складу з міста Снігурівка.

Детальніше про перспективи звільнення окупованого півдня читайте в нашому матеріалі "Херсон, Луганськ, Мелітополь? Звідки ЗСУ можуть вибити окупантів до кінця року".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.