Оккупанты отходят? Что происходит в Херсоне и области

Главное

боевые действия в городе начались в первую неделю войны, войска РФ подошли к Херсону 25 февраля

город был полностью оккупирован 2 марта 2022 года

в июне ВСУ пошли в контнаступление – оккупантов откинули с первой линии обороны Херсона

в сентябре оккупационные администрации объявили о проведении "референдумов", после Путин заявил об "аннексии"

9 ноября оккупанты анонсировали отвод войск из Херсона на левый берег Днепра.

Что происходит в Херсоне сейчас. Ситуация на сегодня

Херсон 24 февраля 2022

Российские войска вторглись на территорию Херсонской области из Крыма 24 февраля. На следующий день оккупанты подошли к Херсону, велись бои в районе Антоновского моста.

ВСУ удалось сбить два самолета РФ и подбить колонну техники в Чернобаевке, но 28 февраля Херсон был полностью окружен врагом.

1 марта 2022 российские военные подразделения вошли в город.

Оккупация российскими войсками и дальнейшая жизнь города

2 марта армия врага полностью захватила областной центр. В Херсоне заблокировали украинскую мобильную связь, начали трансляцию российского телевидения, создали "администрации", к работе в которых привлекли коллаборантов.

С первых дней оккупации население Херсона оказывало активное сопротивление российским захватчикам.

До середины апреля люди массово выходили на протесты. Затем силовики начали жестко разгонять митинги, проукраинских активистов преследовали и похищали.

Контрнаступление ВСУ

Силы обороны Украины перешли к активным боевым действиям в Херсонской области в начале лета. 20 июня глава Херсонской ОВА Сергей Хлань сообщил о прорыве первой линии обороны оккупантов. К августу было освобождено 53 населенных пункта.

Украинские войска ежедневно атаковали транспортные пути, пункты управления, склады с боеприпасами оккупантов на Херсонском направлении. Более 20 ударов было нанесено по расположению российских войск и техники в Чернобаевке Херсонской области.

С начала октября украинские защитники возобновили наступательные действия. В течение месяца было освобождено более 1000 квадратных километров площади. Линия фронта на правом берегу Днепра приблизилась к Херсону.

Контрнаступательная операция ВСУ на Херсонщине вызвала панические настроения среди представителей оккупационной власти региона.

Так называемый глава Херсонской области Владимир Сальдо 18 октября объявил "эвакуацию" населения. Был введен запрет на въезд в Херсонскую область якобы из-за "напряженной ситуации".

Кроме того, командующий войсками РФ в Украине Сергей Суровикин признал, что в районе Херсона "возникла сложная ситуация" и не исключил "принятие непростых решений".

Антоновский мост

В ходе контрнаступления ВСУ взяли под огневой контроль логистические артерии вражеской армии - мосты (Антоновский, Дарьевский, Каховский) и понтонные переправы, которые войска РФ соорудили вместо поврежденных мостов для переброски техники и живой силы на правобережную Херсонщину.

Антоновский автомобильно-пешеходный мост в 30 км от Херсона был стратегически важен для россиян, как одна из главных переправ через Днепр.

В результате точных и планомерных ударов HIMARS мост получил значительные повреждения и оказался фактически непригоден для использования.

"Референдум" и "аннексия"

В сентябре оккупационные власти провели так называемый "референдум" на захваченных территориях Украины и объявили, что якобы подавляющее большинство населения проголосовало за вхождение Херсонщины в состав РФ.

30 сентября российский диктатор Путин "узаконил" аннексию 4 украинских регионов, в том числе и Херсонской области.

Это решение осудило большинство стран мира. Соответствующую резолюцию поддержали 143 из 193 стран-членов Генассамблеи ООН.

Сценарии освобождения Херсона

Херсонское направление для войск РФ имеет стратегическое значение, поэтому его удержание стало их главной задачей.

Как отмечали в Генштабе ВСУ, контроль южного фронта может способствовать созданию плацдарма для дальнейшего захвата Россией Николаевской и Одесской областей и лишения Украины статуса морского государства.

Однако на фоне новостей о контрнаступлении Сил обороны и призывов оккупационных властей к "эвакуации" эксперты начали говорить о том, что ВСУ предположительно готовятся к "решающей битве" за правый берег Днепра. А Владимир Путин может столкнуться с жесткой критикой в свой адрес в случае побега россиян из Херсона.

В украинской разведке и Пентагоне дают положительные прогнозы по освобождению Херсона. Хотя международные и украинские эксперты советуют не спешить с выводами.

Военный эксперт, полковник Роман Свитан в комментарии РБК-Украина рассказал, что на правом берегу Днепра остается около 22 БТГр оккупантов.

Часть тяжелых войск выводят, а на их место заводят примерно такое же количество стрелковых соединений, мобилизованных. Их задачей будет держаться сколько возможно, а если невозможно – быстро убегать.

Свитан выразил мнение, что похоже агрессор, действительно, не собирается изо всех сил держаться за правобережье Херсонщины. Но он настроен сдерживать продвижение ВСУ.

Военный эксперт Александр Коваленко считает, что в ближайшее время правобережье Херсонщины будет полностью освобождено. Однако ВСУ не сразу форсируют Днепр, а сначала займутся зачисткой поселков и городов. После будут обустраиваться позиции нашей артиллерии для нанесения ударов по объектам россиян на левобережье.

По словам Коваленко, освобождение Херсона и правобережной Херсонщины позволит ВСУ значительно увеличить огненное влияние на территорию, которая считалась глубоким тылом российских оккупантов, в том числе и на Крым.

При этом эксперт предположил, что левобережная часть Херсона, будет освобождаться через Запорожскую область. Именно деоккупация Запорожской области – ключ к освобождению всего юга, что произойдет не ранее 2023 года.