Оккупанты отходят? Что происходит в Херсоне и области

Ситуация в Херсонской области динамично меняется. ВСУ все ближе продвигаются к Херсону, а оккупанты заявили об отводе войск с правого берега Днепра. Освобождение единственного областного центра Украины, который был под контролем армии РФ с начала полномасштабного вторжения, грозит ей крахом на южном направлении.
РБК-Украина собрало все, что известно на данный момент о происходящем в Херсонской области.
Российские войска вторглись на территорию Херсонской области из Крыма 24 февраля. На следующий день оккупанты подошли к Херсону, велись бои в районе Антоновского моста.
ВСУ удалось сбить два самолета РФ и подбить колонну техники в Чернобаевке, но 28 февраля Херсон был полностью окружен врагом.
1 марта 2022 российские военные подразделения вошли в город.
2 марта армия врага полностью захватила областной центр. В Херсоне заблокировали украинскую мобильную связь, начали трансляцию российского телевидения, создали "администрации", к работе в которых привлекли коллаборантов.
С первых дней оккупации население Херсона оказывало активное сопротивление российским захватчикам.
До середины апреля люди массово выходили на протесты. Затем силовики начали жестко разгонять митинги, проукраинских активистов преследовали и похищали.
Силы обороны Украины перешли к активным боевым действиям в Херсонской области в начале лета. 20 июня глава Херсонской ОВА Сергей Хлань сообщил о прорыве первой линии обороны оккупантов. К августу было освобождено 53 населенных пункта.
Украинские войска ежедневно атаковали транспортные пути, пункты управления, склады с боеприпасами оккупантов на Херсонском направлении. Более 20 ударов было нанесено по расположению российских войск и техники в Чернобаевке Херсонской области.
С начала октября украинские защитники возобновили наступательные действия. В течение месяца было освобождено более 1000 квадратных километров площади. Линия фронта на правом берегу Днепра приблизилась к Херсону.
Контрнаступательная операция ВСУ на Херсонщине вызвала панические настроения среди представителей оккупационной власти региона.
Так называемый глава Херсонской области Владимир Сальдо 18 октября объявил "эвакуацию" населения. Был введен запрет на въезд в Херсонскую область якобы из-за "напряженной ситуации".
Кроме того, командующий войсками РФ в Украине Сергей Суровикин признал, что в районе Херсона "возникла сложная ситуация" и не исключил "принятие непростых решений".
В ходе контрнаступления ВСУ взяли под огневой контроль логистические артерии вражеской армии - мосты (Антоновский, Дарьевский, Каховский) и понтонные переправы, которые войска РФ соорудили вместо поврежденных мостов для переброски техники и живой силы на правобережную Херсонщину.
Антоновский автомобильно-пешеходный мост в 30 км от Херсона был стратегически важен для россиян, как одна из главных переправ через Днепр.
В результате точных и планомерных ударов HIMARS мост получил значительные повреждения и оказался фактически непригоден для использования.
В сентябре оккупационные власти провели так называемый "референдум" на захваченных территориях Украины и объявили, что якобы подавляющее большинство населения проголосовало за вхождение Херсонщины в состав РФ.
30 сентября российский диктатор Путин "узаконил" аннексию 4 украинских регионов, в том числе и Херсонской области.
Это решение осудило большинство стран мира. Соответствующую резолюцию поддержали 143 из 193 стран-членов Генассамблеи ООН.
Херсонское направление для войск РФ имеет стратегическое значение, поэтому его удержание стало их главной задачей.
Как отмечали в Генштабе ВСУ, контроль южного фронта может способствовать созданию плацдарма для дальнейшего захвата Россией Николаевской и Одесской областей и лишения Украины статуса морского государства.
Однако на фоне новостей о контрнаступлении Сил обороны и призывов оккупационных властей к "эвакуации" эксперты начали говорить о том, что ВСУ предположительно готовятся к "решающей битве" за правый берег Днепра. А Владимир Путин может столкнуться с жесткой критикой в свой адрес в случае побега россиян из Херсона.
В украинской разведке и Пентагоне дают положительные прогнозы по освобождению Херсона. Хотя международные и украинские эксперты советуют не спешить с выводами.
Военный эксперт, полковник Роман Свитан в комментарии РБК-Украина рассказал, что на правом берегу Днепра остается около 22 БТГр оккупантов.
Часть тяжелых войск выводят, а на их место заводят примерно такое же количество стрелковых соединений, мобилизованных. Их задачей будет держаться сколько возможно, а если невозможно – быстро убегать.
Свитан выразил мнение, что похоже агрессор, действительно, не собирается изо всех сил держаться за правобережье Херсонщины. Но он настроен сдерживать продвижение ВСУ.
Военный эксперт Александр Коваленко считает, что в ближайшее время правобережье Херсонщины будет полностью освобождено. Однако ВСУ не сразу форсируют Днепр, а сначала займутся зачисткой поселков и городов. После будут обустраиваться позиции нашей артиллерии для нанесения ударов по объектам россиян на левобережье.
По словам Коваленко, освобождение Херсона и правобережной Херсонщины позволит ВСУ значительно увеличить огненное влияние на территорию, которая считалась глубоким тылом российских оккупантов, в том числе и на Крым.
При этом эксперт предположил, что левобережная часть Херсона, будет освобождаться через Запорожскую область. Именно деоккупация Запорожской области – ключ к освобождению всего юга, что произойдет не ранее 2023 года.