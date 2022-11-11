У мережі з'явилося фото з ЗСУ у Херсоні, - місцеві ЗМІ

Жителі Херсона повідомляють, що ЗСУ зайшли до міста. Захисників побачили у Шуменському мікрорайоні Херсона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Мост".

На кадрах видно, що місцеві мешканці зустрічають українських воїнів. "Локація легко впізнавана - це перехрестя вулиць Лавреньова та Івана Богуна у Шуменському мікрорайоні", - йдеться у повідомленні. Фото: мешканці Херсона зустрічають ЗСУ (most.ks.ua) Жителі Херсона почали виходити на вулиці з українською символікою. Зокрема, державні прапори вже майорять на центральній площі Свободи. Фото: у Херсоні жителі виходять на вулиці, аби зустріти ЗСУ (most.ks.ua)