ua ru
Чт, 03 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українські військові можуть звільнити Херсон, - міністр оборони США

Новость на русском →
Херсон, Четвер 03 листопада 2022 19:27
Українські військові можуть звільнити Херсон, - міністр оборони США Фото: міністр оборони США Ллойд Остін (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Збройні сили України можуть повернути Херсон під свій контроль, оскільки вони працюють ефективно та методично.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони США Ллойда Остіна, яку приводить видання The Guardian.

"Я вірю, що у них є можливість це зробити. І головне, українці вірять, що у них є для цього можливості", - заявив міністр.

За його словами, Україна має можливість повернути Херсон, оскільки їхня робота є методичною та ефективною. Про це він заявив у той же день, коли російські колаборанти у Херсоні допустили можливість, що військові РФ можуть вийти з лівого берега Дніпра.

Нагадаємо, що сьогодні з будівлі Херсонської ОДА зник російський прапор.

Як повідомлялось, російські окупанти перемістили свою "адміністрацію" з Херсона на лівий берег Дніпра. Тепер вона розміщена у захопленому Скадовську.

Нагадаємо, що росіяни силоміць виселяють громадян, які проживають вздовж Дніпра у Херсонській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони України Пентагон Сполучені Штати Америки Херсон Херсонська область Війна в Україні
NEWS
При відключенні світла зникає зв'язок та інтернет. Чому так відбувається і що робити
При відключенні світла зникає зв'язок та інтернет. Чому так відбувається і що робити
DAILY
Чорні сліди "руського міру". Що Росія залишила по собі після окупації на сході України
Віталій НосачФотокорреспондент Чорні сліди "руського міру". Що Росія залишила по собі після окупації на сході України