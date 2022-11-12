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Стало відомо, коли у звільнений Херсон почнуть доставляти пенсії

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Херсон, Субота 12 листопада 2022 19:12
Стало відомо, коли у звільнений Херсон почнуть доставляти пенсії Фото: пенсії у Херсоні почнуть доставляти наступного тижня (facebook.com/nadiyadavydenko)
Автор: Константин Широкун

Пенсії у Херсоні почнуть виплачувати вже наступного тижня. Виплати будуть проводитись у мобільних пунктах та у стаціонарному відділенні Укрпошти у Херсоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінреінтеграції.

Мобільні відділення компанії почнуть розвозити пенсії одразу після отримання дозволу від військових через ситуацію безпеки. Також у Херсоні планується поновити роботу стаціонарного відділення.

Загалом у Херсонській області зараз працюють відділення Укрпошти різних форматів у 79 населених пунктах. Зокрема, нещодавно свої двері для клієнтів знову відчинило стаціонарне відділення у смт Велика Олександрівка Бериславського району.

Жителі деокупованих територій, яким нараховувалися виплати на картку, зможуть отримати гроші готівкою на руки. Для цього їм необхідно подати до будь-якого органу місцевого самоврядування заяву про нарахування пенсії готівкою.

Раніше стало відомо, що у звільненому Херсоні військовою адміністрацією вводиться комендантська година. Він триватиме з 17:00 до 8:00.

Також ми писали, що до Херсона повернулися і приступили до виконання обов'язків військові адміністрації. ДСНС почала розмінувати території.

Нагадаємо, РБК-Україна писала про те, що, вчора, 11 листопада, українські воїни зайшли до Херсона. Також наші герої звільнили Снігурівку - останнє місто Миколаївської області, яке було під контролем росіян.

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