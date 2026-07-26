Плюс 570 гривень до пенсії: хто отримає доплату у серпні

У серпні загального підвищення пенсій для українців не передбачено. Водночас частина пенсіонерів може розраховувати на автоматичне збільшення виплат завдяки віковим надбавкам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління Пенсійного фонду у Кіровоградській області.

Хто може отримати вікову доплату

Щомісячна компенсаційна доплата встановлюється пенсіонерам, які досягли певного віку. Її розмір залежить від вікової категорії:

від 70 до 74 років включно - 300 гривень ;

; від 75 до 79 років - 456 гривень ;

; від 80 років і старше - 570 гривень.

Перерахунок проводиться автоматично після досягнення відповідного віку, тому звертатися до Пенсійного фонду із заявою не потрібно.

За яких умов призначають надбавку

Вікова доплата нараховується лише тим пенсіонерам, у яких загальний розмір пенсійної виплати не перевищує 10 340,35 гривні.

Під час визначення цього показника враховують не лише основний розмір пенсії, а й усі надбавки, підвищення, індексацію та інші доплати, передбачені законодавством.

Коли надійдуть гроші

Важливо врахувати, що надбавку призначають не з першого числа місяця, а з дня, коли пенсіонеру виповнилося 70, 75 або 80 років.

Наприклад, якщо день народження припадає на 18 серпня, то за цей місяць людина отримає доплату лише за період після досягнення відповідного віку. Уже з вересня надбавка виплачуватиметься в повному розмірі.

Чи додаються виплати одна до одної

Ні. Вікові доплати не підсумовуються.

Наприклад, якщо після 70 років пенсіонер уже отримує 300 гривень, то після досягнення 75 років йому не почнуть виплачувати 756 гривень. У такому разі розмір доплати просто збільшиться до 456 гривень. Аналогічний принцип діє й після досягнення 80-річного віку, коли загальна вікова надбавка становить 570 гривень.

Як перевірити, чи нарахували доплату

Інформацію про розмір пенсії та всі її складові можна переглянути в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Якщо пенсіонер відповідає встановленим умовам, вікова надбавка має бути призначена автоматично без додаткового звернення до органів ПФУ.