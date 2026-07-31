У Києві з 1 серпня дорожчає проїзд у маршрутках: нові тарифи вже затвердили

У Києві з 1 серпня підвищується вартість проїзду у маршрутках. На більшості маршрутів тариф зросте до 25 гривень.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив керівник "Асоціації перевізників Києва та Київщини" Ігор Мойсеєнко .

Головне: З 1 серпня у Києві набудуть чинності нові тарифи на проїзд у маршрутках;

у маршрутках; Маршрутки, де проїзд коштував 20 гривень, підвищать тариф до 25 гривень, на маршрутах із тарифом 10 гривень вартість поїздки зросте до 20 гривень;

на маршрутах із тарифом 10 гривень вартість поїздки зросте до 20 гривень; Перевізники пояснюють рішення подорожчанням пального, нестачею водіїв та зростанням витрат на обслуговування транспорту.

Якими будуть нові тарифи

За словами Мойсеєнка, із 1 серпня більшість приватних перевізників працюватимуть за новими тарифами.

"У Києві зросте вартість проїзду у маршрутках вже з 1 серпня. Змушені це зробити, бо майже щодня підвищуються ціни на пальне", - сказав він.

Так, на маршрутах, де зараз проїзд коштує 20 гривень, пасажири платитимуть 25 гривень. Водночас маршрутки, у яких діяв тариф 10 гривень, подорожчають до 20 гривень за поїздку. Остаточне рішення ухвалили 30 липня.

Чому перевізники підвищили ціни

Як пояснив Мойсеєнко, рішення пов'язане не лише зі зростанням вартості пального. За його словами, перевізники також стикаються з гострим дефіцитом водіїв, збільшенням витрат на ремонт транспорту та подорожчанням запчастин і мастильних матеріалів.

Він зазначив, що у Києві майже не залишилося маршрутів, де не відчувався б брак водіїв. Ситуацію, за його словами, ускладнили зміни до законодавства, які набули чинності з 1 червня і зробили складнішим бронювання водіїв від мобілізації.

Крім того, частина працівників відмовляється працювати на маршрутах, що проходять через блокпости, через ризик затримок та труднощі з проїздом. Це, за словами перевізників, створює додаткові проблеми із забезпеченням стабільної роботи маршрутної мережі.

Ще одним чинником стало подорожчання запчастин, мастильних матеріалів та інших витратних ресурсів через зростання курсу долара. Усе це, зазначають перевізники, суттєво збільшило собівартість пасажирських перевезень і змусило переглянути тарифи.