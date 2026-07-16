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ФОПам приготуватися. З 1 серпня діють нові правила подання звітності

08:00 16.07.2026 Чт
2 хв
Одні звітуватимуть щомісяця, інші раз на квартал
aimg Валерія Абабіна
ФОПам приготуватися. З 1 серпня діють нові правила подання звітності Фото: Нові форми податкового розрахунку для ФОП (Getty Images)
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Міністерство фінансів України затвердило нові форми податкового розрахунку з ПДФО, військового збору та єдиного внеску, а також оновив порядок їх заповнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну податкову службу.

Що змінюється

За новими формами звітуватимуть дві категорії платників, але по-різному.

Податкові агенти - юридичні особи (крім ФОП і осіб з незалежною професійною діяльністю) - подадуть звіт за липень 2026 року.

ФОПи та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, перейдуть на квартальний розрахунок з розбивкою показників за місяцями кварталу.

Що з попередніми звітами

До 1 серпня ФОПи та "незалежники" ще можуть подавати розрахунок за чинною місячною формою - квартальна поки що не застосовується. Наразі ДПС приймає та опрацьовує такі розрахунки за квітень - червень 2026 року.

Дублювати звітність не потрібно:

  • Якщо розрахунки за всі місяці кварталу вже подані за місячною формою, повторно після переходу на квартальну форму нічого подавати не треба.
  • Якщо ж звітність за місячною формою подана не за всі місяці кварталу, квартальний розрахунок потрібно буде подати лише за ті місяці, за які ще не звітувалися.

Строки

До 10 серпня потрібно прозвітувати вже за 2 квартал 2026 року.

Розрахунок, як і раніше, подається лише тоді, коли у звітному періоді нараховувалися або виплачувалися доходи фізичним особам.

Раніше РБК-Україна писало, що з 1 липня 2026 в Україні змінився порядок зарахування військового збору.

Усі кошти тепер спрямовуються до спецфонду держбюджету на грошове забезпечення військовослужбовців, а Держказначейство відкрило нові бюджетні рахунки.

Також від 1 січня 2026 для ФОПів 1 і 2 груп діють нові ставки єдиного податку та військового збору.

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