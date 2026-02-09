Школи більше не відмовлять: жорстке правило почне діяти в Україні вже в 2026
В Україні змінили правила навчання для дітей з особливими потребами: тепер школи не мають права відмовляти у створенні інклюзивних класів. Ці зміни стануть обов’язковими з серпня 2026 року.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на "Освіта.юа".
Читайте також: У Житомирі збудують інклюзивне житло для переселенців: дивіться перші візуалізації
Головне:
- Обов'язковість: Заклад освіти зобов'язаний створити інклюзивний клас, навіть якщо подано лише одну заяву від батьків дитини (для 2-5 рівнів підтримки).
- Ліміти в класі: За звичайних умов у класі може бути не більше трьох дітей з особливими потребами.
- Воєнні норми: На час дії воєнного стану граничну кількість учнів у класі дозволено збільшити до 2 осіб (4-5 рівні) та до 5 осіб (2-3 рівні підтримки).
- Альтернатива: Якщо клас переповнений, управління освіти має запропонувати батькам перелік найближчих шкіл та допомогти із зарахуванням.
Кому створюватимуть інклюзивний клас
Згідно з оновленим Порядком, обов'язкове створення спеціальних умов передбачено для учнів, які потребують від другого до п'ятого рівня підтримки.
Для дітей, яким визначено лише перший рівень, інклюзивний клас не створюється - їх просто рівномірно розподіляють між існуючими класами школи.
Що робити, якщо місць немає
Якщо у школі вже перевищено ліміт дітей з особливими потребами й немає ресурсу відкрити додатковий клас, місцева влада не має права просто відмовити.
Управління освіти зобов’язане надати батькам перелік найближчих закладів та особисто сприяти швидкому переведенню дитини до нової школи.
Важливі винятки
Варто зауважити, що жорсткий розподіл кількості учнів не застосовується у випадках, коли в населеному пункті працює лише один навчальний заклад.
У такій ситуації школа має прийняти всіх дітей, які потребують підтримки, незалежно від встановлених лімітів на клас.
Інклюзивні класи
В Україні ще на початку 2025-го стартував новий освітній проект, покликаний забезпечити належні умови навчання для дітей із особливими освітніми потребами (ООП). За даними Міністерства освіти і науки, головна мета ініціативи - створити інклюзивне середовище у звичайних школах, щоб діти могли отримувати якісну освіту та розвивати свій потенціал поруч із домом.
Проект під назвою "Психолого-педагогічне забезпечення якісної освіти дітей з ООП" передбачає формування спеціальних класів та впровадження ефективних методик інтеграції учнів у загальний освітній простір.
Програма охоплює навчальні заклади Києва, а також Київської, Житомирської та Львівської областей. Реалізація цієї ініціативи розрахована на два роки й триватиме до вересня 2026 року.