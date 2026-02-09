Школи більше не відмовлять: жорстке правило почне діяти в Україні вже в 2026

В Україні змінили правила навчання для дітей з особливими потребами: тепер школи не мають права відмовляти у створенні інклюзивних класів. Ці зміни стануть обов’язковими з серпня 2026 року.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на " Освіта.юа ".

Головне:

Обов'язковість: Заклад освіти зобов'язаний створити інклюзивний клас, навіть якщо подано лише одну заяву від батьків дитини (для 2-5 рівнів підтримки).

Заклад освіти зобов'язаний створити інклюзивний клас, навіть якщо подано лише від батьків дитини (для 2-5 рівнів підтримки). Ліміти в класі: За звичайних умов у класі може бути не більше трьох дітей з особливими потребами.

За звичайних умов у класі може бути не більше трьох дітей з особливими потребами. Воєнні норми: На час дії воєнного стану граничну кількість учнів у класі дозволено збільшити до 2 осіб (4-5 рівні) та до 5 осіб (2-3 рівні підтримки).

На час дії воєнного стану граничну кількість учнів у класі дозволено збільшити до (4-5 рівні) та до (2-3 рівні підтримки). Альтернатива: Якщо клас переповнений, управління освіти має запропонувати батькам перелік найближчих шкіл та допомогти із зарахуванням.

Кому створюватимуть інклюзивний клас

Згідно з оновленим Порядком, обов'язкове створення спеціальних умов передбачено для учнів, які потребують від другого до п'ятого рівня підтримки.

Для дітей, яким визначено лише перший рівень, інклюзивний клас не створюється - їх просто рівномірно розподіляють між існуючими класами школи.

Що робити, якщо місць немає

Якщо у школі вже перевищено ліміт дітей з особливими потребами й немає ресурсу відкрити додатковий клас, місцева влада не має права просто відмовити.

Управління освіти зобов’язане надати батькам перелік найближчих закладів та особисто сприяти швидкому переведенню дитини до нової школи.

Важливі винятки

Варто зауважити, що жорсткий розподіл кількості учнів не застосовується у випадках, коли в населеному пункті працює лише один навчальний заклад.

У такій ситуації школа має прийняти всіх дітей, які потребують підтримки, незалежно від встановлених лімітів на клас.