Виплати до Дня Незалежності 2026: хто отримає гроші автоматично (розширений список)

Дехто з українців має право отримати разову грошову виплату до Дня Незалежності. Перевірити, чи нарахують її автоматично, краще вже зараз.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області у Facebook.

Головне: Кому виплатять автоматично : пенсіонерам, отримувачам житлових субсидій і пільг (якщо вони не проходять військову службу) - гроші надійдуть у серпні разом із основними виплатами.

: пенсіонерам, отримувачам житлових субсидій і пільг (якщо вони не проходять військову службу) - гроші надійдуть у серпні разом із основними виплатами. Для військовослужбовців : виплати здійснюватимуть не через ПФУ, а через військові частини, де вони отримують грошове забезпечення.

: виплати здійснюватимуть не через ПФУ, а через військові частини, де вони отримують грошове забезпечення. Кому подавати заяву : тим, хто має право на допомогу, але не є пенсіонером, не отримує субсидій/пільг і не проходить військову службу.

: тим, хто має право на допомогу, але не є пенсіонером, не отримує субсидій/пільг і не проходить військову службу. Як подати заяву : особисто в сервісних центрах ПФУ або ЦНАПах, поштою або онлайн через вебпортал електронних послуг.

: особисто в сервісних центрах ПФУ або ЦНАПах, поштою або онлайн через вебпортал електронних послуг. Якщо виплата не надійшла: тим, хто мав відповідний статус до 24 серпня, але не отримав кошти до 1 жовтня, потрібно подати заяву до ПФУ (щоб отримати кошти до 1 листопада).

Хто отримає виплати до свята автоматично

Українцям нагадали, що розміри виплат до Дня Незалежності України у 2026 році були визначені постановою Кабінету міністрів №602 (від 13 травня 2026 року).

Тим часом порядок здійснення такої разової грошової виплати затвердили ще раніше - постановою КМУ №1396 (від 27 грудня 2023 року).

Так, грошова допомога буде автоматично виплачена у серпні (разом із пенсією, житловою субсидією або пільгою) тим українцям, які не проходять військову службу й отримують:

або пенсію (щомісячне довічне грошове утримання);

або житлові субсидії;

або пільги на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП).

Тобто додатково нікуди з цього питання звертись не потрібно.

Що важливо знати ветеранам війни

Ветеранам війни, які зараз проходять військову службу (навіть якщо вони вже отримують пенсію, субсидію чи пільги), грошова допомога до Дня Незалежності надійде не через ПФУ, а через відповідну військову частину.

Тобто кошти надійдуть туди, де людина отримує грошове забезпечення (зарплату).

"Важливо! Якщо ви проходите службу (військову службу), то переконайтеся, що роботодавець має інформацію про вашу належність до ветеранів війни", - порадили у Пенсійному фонді.

Кому потрібно звернутись до ПФУ

Звернутись до територіального органу Пенсійного фонду України з питання отримання допомоги потрібно тим із громадян, які:

мають право на виплату до Дня Незалежності;

не є пенсіонерами;

не є отримувачами субсидій чи пільг;

не проходять військову службу.

Як можна подати заяву на виплату

Подати заяву на виплату до Дня Незалежності України можна в один із способів:

особисто - в обраному сервісному центрі ПФУ;

особисто - в центрі надання адміністративних послуг (ЦНАПі) за місцем реєстрації чи проживання;

поштою - надіславши документи на адресу територіального органу Пенсійного фонду;

онлайн - через вебпортал електронних послуг ПФУ (з використанням кваліфікованого електронного підпису).

Які дані зазначаються у заяві

У заяві щодо виплат до Дня Незалежності України слід вказати:

реквізити документа, що підтверджує особу;

номер банківського рахунка для виплати.

реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

реквізити посвідчення особи, що дає право на отримання грошової виплати.

Також до заяви необхідно додати сканкопії (а при візиті особисто - пред'явити оригінали):

паспорта громадянина України або тимчасового посвідчення;

посвідчення, що підтверджує ваш статус.

Що робити, якщо виплата не надійшла

Якщо людина набула відповідного статусу (що дає право на виплату) до 24 серпня 2026 року, але станом на 1 жовтня гроші так і не отримала, вона має право звернутися із цим питанням (подати відповідну заяву) до Пенсійного фонду.

У такому разі виплату можна буде отримати до 1 листопада 2026 року.