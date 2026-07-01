До 95 тисяч гривень на адаптацію: стартував прийом заявок на допомогу для ветеранів

В Україні стартував прийом заявок на виплату грошової підтримки для ветеранів, які отримали інвалідність I або II групи через втрату зору. Сума допомоги - до 95 000 гривень на адаптацію побуту.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення прем'єр-міністра Юлія Свириденко у Telegram .

Головне: В Україні розпочався прийом заявок на отримання до 95 000 гривень цільової допомоги для ветеранів та ветеранок, які втратили зір внаслідок бойових дій.

цільової допомоги для ветеранів та ветеранок, які втратили зір внаслідок бойових дій. Кошти від Червоного Хреста виділяються на облаштування житла та придбання адаптивної техніки , зокрема смартфонів із озвученням та навігаційних систем.

, зокрема смартфонів із озвученням та навігаційних систем. Фінансування виплачуватимуть з 1 серпня до 30 жовтня 2026 року, а документи можна подати особисто, поштою або онлайн через органи ветеранської політики.

Деталі виплат та терміни

Кошти, що надаються за підтримки Червоного Хреста, будуть надходити на спеціальні рахунки отримувачів у період з 1 серпня до 30 жовтня 2026 року.

Цільове призначення допомоги - створення комфортного та безпечного житлового простору для ветеранів.

На що можна витратити кошти

Програма дозволяє обрати техніку з переліку 26 видів товарів. До списку увійшли спеціалізовані адаптаційні гаджети та побутові прилади:

смартфони із функціями озвучування екрана;

адаптивна побутова техніка;

спеціальні навігаційні системи.

Як подати заявку

Прийом документів вже розпочався. Подати заяву на отримання підтримки можна кількома способами:

Особисто або через уповноваженого представника.

Поштою.

Онлайн.

Звертатися необхідно до структурного підрозділу з питань ветеранської політики за місцем реєстрації. Для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) - за фактичним місцем проживання.