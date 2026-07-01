До 95 тисяч гривень на адаптацію: стартував прийом заявок на допомогу для ветеранів
В Україні стартував прийом заявок на виплату грошової підтримки для ветеранів, які отримали інвалідність I або II групи через втрату зору. Сума допомоги - до 95 000 гривень на адаптацію побуту.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення прем'єр-міністра Юлія Свириденко у Telegram.
Головне:
- В Україні розпочався прийом заявок на отримання до 95 000 гривень цільової допомоги для ветеранів та ветеранок, які втратили зір внаслідок бойових дій.
- Кошти від Червоного Хреста виділяються на облаштування житла та придбання адаптивної техніки, зокрема смартфонів із озвученням та навігаційних систем.
- Фінансування виплачуватимуть з 1 серпня до 30 жовтня 2026 року, а документи можна подати особисто, поштою або онлайн через органи ветеранської політики.
Деталі виплат та терміни
Кошти, що надаються за підтримки Червоного Хреста, будуть надходити на спеціальні рахунки отримувачів у період з 1 серпня до 30 жовтня 2026 року.
Цільове призначення допомоги - створення комфортного та безпечного житлового простору для ветеранів.
На що можна витратити кошти
Програма дозволяє обрати техніку з переліку 26 видів товарів. До списку увійшли спеціалізовані адаптаційні гаджети та побутові прилади:
- смартфони із функціями озвучування екрана;
- адаптивна побутова техніка;
- спеціальні навігаційні системи.
Як подати заявку
Прийом документів вже розпочався. Подати заяву на отримання підтримки можна кількома способами:
- Особисто або через уповноваженого представника.
- Поштою.
- Онлайн.
Звертатися необхідно до структурного підрозділу з питань ветеранської політики за місцем реєстрації. Для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) - за фактичним місцем проживання.
Більше про програму
Уряд анонсував нову програму підтримки ветеранів у травні. Максимальна виплата становить 95 тисяч гривень. Також передбачено до 2 000 гривень на покриття супутніх банківських послуг.
Кошти можна витратити на прилади з визначеного переліку, який налічує 26 найменувань техніки. Вибір конкретних пристроїв залишається за самим ветераном. Допомогу надають незалежно від того, чи отримує особа інші види соціальних виплат.