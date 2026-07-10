У Києві закривають фунікулер: що сталося й коли його запустять знову

Скористатись фунікулером, який з'єднує історичне Верхнє місто та Поділ Києва, пасажири не зможуть вже з наступного тижня. Його закривають майже до кінця літа.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби комунального підприємства "Київпастранс" у Facebook.

Головне: Чому закривають : фунікулер Києва не працюватиме для пасажирів через щорічний плановий ремонт.

: фунікулер Києва не працюватиме для пасажирів через щорічний плановий ремонт. Терміни : столичний фунікулер закривають із понеділка, 13 липня, до п'ятниці, 21 серпня.

: столичний фунікулер закривають із понеділка, 13 липня, до п'ятниці, 21 серпня. Що планують : фахівці відремонтують різні зали, перевірять шпали, троси й контактну мережу, оновлять попереджувальну розмітку та виконають інший необхідний ремонт.

: фахівці відремонтують різні зали, перевірять шпали, троси й контактну мережу, оновлять попереджувальну розмітку та виконають інший необхідний ремонт. Випробування : після ремонтних робіт вагони пройдуть обов'язкову статичну й динамічну перевірку під підвищеним навантаженням.

: після ремонтних робіт вагони пройдуть обов'язкову статичну й динамічну перевірку під підвищеним навантаженням. Як це відбуватиметься: демонтаж вагонів не передбачений - всі роботи виконають на станціях і в міжстанційній зоні.

Коли закривають фунікулер та як надовго

У КП "Київпастранс" розповіли, що столичний фунікулер закривають на щорічний плановий ремонт:

з понеділка, 13 липня;

до п'ятниці, 21 серпня.

Уточнюється, що комплекс запланованих робіт спрямований на підтримку належного технічного стану інфраструктури та рухомого складу.

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Що запланували зробити в межах ремонту

Згідно з інформацією "Київпастрансу", плановий щорічний ремонт фунікулера в Києві проходить відповідно до нормативно-технічної документації об'єкта.

Так, спеціалісти в межах ремонту:

відремонтують машинну, компресорну та тиристорну зали;

оглянуть тяговий трос - із подальшим укороченням;

обстежать контактну мережу - з подальшим натягом;

перевірять і частково (за потреби) замінять шпали;

оновлять попереджувальну розмітку на сходових маршах станцій;

виконають малярні та слюсарні роботи кузова та частково відремонтують двері вагонів;

здійснять дефектоскопію зварних швів;

частково оновлять обшивки пасажирських сидінь - із повною комплексною очисткою;

обстежать та відрегулюють пневмосистему вагонів;

забезпечать належний санітарно-технічний стан вестибюлів станцій.

Крім того, вагони фунікулеру пройдуть статичні та динамічні випробування під підвищеним навантаженням.

Публікація КП "Київпастранс" (скриншот: facebook.com/Kyivpastrans)

Уточнюється також, що через складну тросову систему та велику вагу вагонів демонтаж рухомого складу проводити не будуть.

"Усі роботи виконають безпосередньо на станціях і в міжстанційній зоні", - підсумували у КП "Київпастранс".