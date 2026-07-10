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У Києві закривають фунікулер: що сталося й коли його запустять знову

15:12 10.07.2026 Пт
2 хв
Щоб насолодитися поїздкою на фунікулері, у киян і гостей міста залишилось лише кілька днів
aimg Ірина Костенко
У Києві закривають фунікулер: що сталося й коли його запустять знову Фунікулер працюватиме ще кілька днів, після чого його тимчасово закриють (фото ілюстративне: Getty Images)
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Скористатись фунікулером, який з'єднує історичне Верхнє місто та Поділ Києва, пасажири не зможуть вже з наступного тижня. Його закривають майже до кінця літа.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби комунального підприємства "Київпастранс" у Facebook.

Головне:

  • Чому закривають: фунікулер Києва не працюватиме для пасажирів через щорічний плановий ремонт.
  • Терміни: столичний фунікулер закривають із понеділка, 13 липня, до п'ятниці, 21 серпня.
  • Що планують: фахівці відремонтують різні зали, перевірять шпали, троси й контактну мережу, оновлять попереджувальну розмітку та виконають інший необхідний ремонт.
  • Випробування: після ремонтних робіт вагони пройдуть обов'язкову статичну й динамічну перевірку під підвищеним навантаженням.
  • Як це відбуватиметься: демонтаж вагонів не передбачений - всі роботи виконають на станціях і в міжстанційній зоні.

Коли закривають фунікулер та як надовго

У КП "Київпастранс" розповіли, що столичний фунікулер закривають на щорічний плановий ремонт:

  • з понеділка, 13 липня;
  • до п'ятниці, 21 серпня.

Уточнюється, що комплекс запланованих робіт спрямований на підтримку належного технічного стану інфраструктури та рухомого складу.

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Що запланували зробити в межах ремонту

Згідно з інформацією "Київпастрансу", плановий щорічний ремонт фунікулера в Києві проходить відповідно до нормативно-технічної документації об'єкта.

Так, спеціалісти в межах ремонту:

  • відремонтують машинну, компресорну та тиристорну зали;
  • оглянуть тяговий трос - із подальшим укороченням;
  • обстежать контактну мережу - з подальшим натягом;
  • перевірять і частково (за потреби) замінять шпали;
  • оновлять попереджувальну розмітку на сходових маршах станцій;
  • виконають малярні та слюсарні роботи кузова та частково відремонтують двері вагонів;
  • здійснять дефектоскопію зварних швів;
  • частково оновлять обшивки пасажирських сидінь - із повною комплексною очисткою;
  • обстежать та відрегулюють пневмосистему вагонів;
  • забезпечать належний санітарно-технічний стан вестибюлів станцій.

Крім того, вагони фунікулеру пройдуть статичні та динамічні випробування під підвищеним навантаженням.

У Києві закривають фунікулер: що сталося й коли його запустять зновуУ Києві закривають фунікулер: що сталося й коли його запустять зновуПублікація КП "Київпастранс" (скриншот: facebook.com/Kyivpastrans)

Уточнюється також, що через складну тросову систему та велику вагу вагонів демонтаж рухомого складу проводити не будуть.

"Усі роботи виконають безпосередньо на станціях і в міжстанційній зоні", - підсумували у КП "Київпастранс".

Нагадаємо, раніше ми розповідали, який міст на Берестейському проспекті Києва частково закритий для пішоходів до осені.

Крім того, ми пояснювали, які столичні дороги й мости планує відремонтувати "Київавтодор" цього року.

Читайте також, як працює Київський фунікулер і скільки коштує проїзд.

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