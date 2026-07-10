У Києві закривають фунікулер: що сталося й коли його запустять знову
Скористатись фунікулером, який з'єднує історичне Верхнє місто та Поділ Києва, пасажири не зможуть вже з наступного тижня. Його закривають майже до кінця літа.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби комунального підприємства "Київпастранс" у Facebook.
Головне:
- Чому закривають: фунікулер Києва не працюватиме для пасажирів через щорічний плановий ремонт.
- Терміни: столичний фунікулер закривають із понеділка, 13 липня, до п'ятниці, 21 серпня.
- Що планують: фахівці відремонтують різні зали, перевірять шпали, троси й контактну мережу, оновлять попереджувальну розмітку та виконають інший необхідний ремонт.
- Випробування: після ремонтних робіт вагони пройдуть обов'язкову статичну й динамічну перевірку під підвищеним навантаженням.
- Як це відбуватиметься: демонтаж вагонів не передбачений - всі роботи виконають на станціях і в міжстанційній зоні.
Коли закривають фунікулер та як надовго
У КП "Київпастранс" розповіли, що столичний фунікулер закривають на щорічний плановий ремонт:
- з понеділка, 13 липня;
- до п'ятниці, 21 серпня.
Уточнюється, що комплекс запланованих робіт спрямований на підтримку належного технічного стану інфраструктури та рухомого складу.
Що запланували зробити в межах ремонту
Згідно з інформацією "Київпастрансу", плановий щорічний ремонт фунікулера в Києві проходить відповідно до нормативно-технічної документації об'єкта.
Так, спеціалісти в межах ремонту:
- відремонтують машинну, компресорну та тиристорну зали;
- оглянуть тяговий трос - із подальшим укороченням;
- обстежать контактну мережу - з подальшим натягом;
- перевірять і частково (за потреби) замінять шпали;
- оновлять попереджувальну розмітку на сходових маршах станцій;
- виконають малярні та слюсарні роботи кузова та частково відремонтують двері вагонів;
- здійснять дефектоскопію зварних швів;
- частково оновлять обшивки пасажирських сидінь - із повною комплексною очисткою;
- обстежать та відрегулюють пневмосистему вагонів;
- забезпечать належний санітарно-технічний стан вестибюлів станцій.
Крім того, вагони фунікулеру пройдуть статичні та динамічні випробування під підвищеним навантаженням.
Публікація КП "Київпастранс" (скриншот: facebook.com/Kyivpastrans)
Уточнюється також, що через складну тросову систему та велику вагу вагонів демонтаж рухомого складу проводити не будуть.
"Усі роботи виконають безпосередньо на станціях і в міжстанційній зоні", - підсумували у КП "Київпастранс".
Нагадаємо, раніше ми розповідали, який міст на Берестейському проспекті Києва частково закритий для пішоходів до осені.
Крім того, ми пояснювали, які столичні дороги й мости планує відремонтувати "Київавтодор" цього року.
Читайте також, як працює Київський фунікулер і скільки коштує проїзд.