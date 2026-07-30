До 3100 гривень: хто з українців отримає разову допомогу в серпні
Деякі українці отримають разову грошову допомогу до Дня Незалежності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову Кабінету Міністрів України № 602.
Розміри виплат за категоріями
Сума допомоги коливається від 450 до 3 100 гривень залежно від статусу отримувача:
- 3 100 грн - особи з інвалідністю внаслідок війни I групи та колишні малолітні в'язні концтаборів з інвалідністю I групи
- 2 900 грн - особи з інвалідністю внаслідок війни II групи
- 2 700 грн - особи з інвалідністю внаслідок війни III групи
- 1 000 грн - учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, колишні неповнолітні в'язні концтаборів чи гетто
- 650 грн - члени сімей загиблих ветеранів війни, Захисників і Захисниць, а також дружини чи чоловіки померлих осіб з інвалідністю чи учасників бойових дій, які не одружилися вдруге
- 450 грн - учасники війни, колишні в'язні концтаборів, насильно вивезені на примусові роботи, діти партизанів
Як нараховують кошти
Спосіб отримання допомоги залежить від статусу людини.
Пенсіонерам та пільговикам гроші нарахують автоматично - разом зі звичайною пенсією у серпні, без потреби подавати додаткові заяви.
Діючим військовослужбовцям кошти перерахують на рахунки їхніх військових частин на підставі заявок від командування.
А ось людям, які не отримують пенсію і не проходять військову службу, доведеться звернутися із заявою до Пенсійного фонду України - особисто у сервісному центрі чи ЦНАПі, або онлайн через вебпортал ПФУ за допомогою кваліфікованого електронного підпису.
Якщо людина набула права на виплату до 24 серпня, але не отримала гроші до 1 жовтня, вона зможе звернутися по них пізніше.
Що ще відомо про соціальні виплати
Тим часом юристи пояснили, як підтвердити трудовий стаж без трудової книжки.
За словами адвоката, Пенсійний фонд приймає архівні довідки та інші альтернативні документи, а от нотаріальні свідчення свідків з-за кордону в адміністративному порядку зазвичай не визнає.
Раніше також стало відомо, що деякі українки можуть оформити пенсію вже у 50 років.
Таке право мають матері п'ятьох і більше дітей та матері дітей з інвалідністю з дитинства за наявності страхового стажу не менше 15 років.