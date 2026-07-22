ua en ru
Ср, 22 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Спорт Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Дедлайн 1 вересня: що буде з бронюванням та хто в безпеці

18:00 22.07.2026 Ср
2 хв
Вже 1 вересня частина українців може залишитись без броні
aimg Іван Носальський aimg Василина Копитко
Дедлайн 1 вересня: що буде з бронюванням та хто в безпеці Ілюстративне фото: статус критичності підприємств діятиме до 1 вересня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Рішення про критичність підприємств діятимуть до 1 вересня. У зв'язку з цим деякі українці можуть втратити броню.

Про це у коментарі РБК-Україна заявив юрист ЮК "Приходько та партнери" Микола Сіренко.

Головне:

  • Що зміниться: Рішення про критичність більшості підприємств діятимуть не довше 1 вересня 2026 року, тож частина працівників може втратити бронювання.
  • Коли бронь зберігається: Якщо статус критичності не скасовано окремим рішенням, бронювання залишається дійсним до закінчення терміну дії, але максимум до 1 вересня.
  • Хто не втратить статус: Обмеження не стосується підприємств ОПК, а також компаній, які до 10 серпня подадуть необхідну звітність та відповідатимуть оновленим критеріям.

Як працюють перехідні правила

Як зазначив юрист, ухвала Кабміну встановила перехідний період: рішення про критичність, що діють на 2 червня 2026 року, зберігають свою дію протягом певного терміну, але не довше 1 вересня 2026 року.

Оскільки бронювання безпосередньо залежить від статусу компанії, воно не може діяти довше, ніж саме рішення про критичність.

Водночас Сіренко пояснює: зміна чи оновлення критеріїв не означає автоматичного припинення статусу. Якщо орган не видав окремий документ про скасування, бронювання залишається чинним до кінця літа.

Хто в безпеці та кому не загрожує анулювання

Обмеження дедлайном 1 вересня розповсюджується не на всіх. Автоматичне скасування не загрожує наступним категоріям:

  • Компанії, що подали звітність: якщо підприємство до 10 серпня 2026 року надасть відповідному органу довідку про середню заробітну плату та звітність щодо ЄСВ/ПДФО/ВЗ за липень 2026 року та відповідатиме оновленим критеріям, термін дії рішення буде продовжено не до 1 вересня, а до кінця первісного терміну.
  • Підприємства ОПК: рішення про критичність для підприємств, які забезпечують сили оборони та інші військові формування, дедлайн 1 вересня взагалі не поширюється.

Нагадаємо, раніше Кабмін вирішив оновити критерії для надання підприємствам статусу критичності.

На цьому тлі статус абсолютно всіх підприємств, які визнали критичними, переглянуть.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Бронювання від мобілізації Війна в Україні Мобілізація в Україні
Новини
Хмара зустрівся з Драпатим і озвучив перші спільні кроки на посадах
Хмара зустрівся з Драпатим і озвучив перші спільні кроки на посадах
Аналітика
Під тиском вулиці. Чому Зеленський звільнив Сирського і що запропонував Федорову
Ростислав Шаправський, Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Під тиском вулиці. Чому Зеленський звільнив Сирського і що запропонував Федорову