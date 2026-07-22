Дедлайн 1 вересня: що буде з бронюванням та хто в безпеці

Рішення про критичність підприємств діятимуть до 1 вересня. У зв'язку з цим деякі українці можуть втратити броню.

Про це у коментарі РБК-Україна заявив юрист ЮК "Приходько та партнери" Микола Сіренко.

Головне: Що зміниться: Рішення про критичність більшості підприємств діятимуть не довше 1 вересня 2026 року, тож частина працівників може втратити бронювання.

Рішення про критичність більшості підприємств діятимуть не довше 1 вересня 2026 року, тож частина працівників може втратити бронювання. Коли бронь зберігається: Якщо статус критичності не скасовано окремим рішенням, бронювання залишається дійсним до закінчення терміну дії, але максимум до 1 вересня.

Якщо статус критичності не скасовано окремим рішенням, бронювання залишається дійсним до закінчення терміну дії, але максимум до 1 вересня. Хто не втратить статус: Обмеження не стосується підприємств ОПК, а також компаній, які до 10 серпня подадуть необхідну звітність та відповідатимуть оновленим критеріям.

Як працюють перехідні правила

Як зазначив юрист, ухвала Кабміну встановила перехідний період: рішення про критичність, що діють на 2 червня 2026 року, зберігають свою дію протягом певного терміну, але не довше 1 вересня 2026 року.

Оскільки бронювання безпосередньо залежить від статусу компанії, воно не може діяти довше, ніж саме рішення про критичність.

Водночас Сіренко пояснює: зміна чи оновлення критеріїв не означає автоматичного припинення статусу. Якщо орган не видав окремий документ про скасування, бронювання залишається чинним до кінця літа.

Хто в безпеці та кому не загрожує анулювання

Обмеження дедлайном 1 вересня розповсюджується не на всіх. Автоматичне скасування не загрожує наступним категоріям: