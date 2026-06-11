"Київстар" відключає 3G у серпні: перелік регіонів та що варто зробити вже зараз
"Київстар" в рамках модернізації мережі виводить з експлуатації застарілу технологію 3G. Вивільнені частоти перерозподіляють на користь більш сучасного 4G.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення на сайті компанії.
Графік відключення 3G
Процес оновлення мережі відбудеться у два етапи:
З 4 серпня 2026 року:
- Вінницька область: Козятин, а також Гайсинський, Жмеринський, Тульчинський і Хмільницький райони.
- Донецька область: Краматорськ, Покровськ, Слов’янськ, а також Бахмутський, Волноваський, Костянтинівський, Краматорський і Покровський райони.
- Запорізька область: Запоріжжя, а також Василівський, Запорізький і Пологівський райони.
- Харківська область: Ізюм, Лозова, а також Богодухівський, Ізюмський, Куп’янський, Берестинський, Лозівський та Чугуївський райони.
- Херсонська область: Херсон, Бериславський і Херсонський райони.
Фото: "Київстар" відключає 3G у серпні (інфографіка РБК-Україна)
З 18 серпня 2026 року:
- Дніпропетровська область: Кривий Ріг, Криворізький район.
- Івано-Франківська область: Городенка, Долина, Снятин, а також Верховинський, Івано-Франківський і Калуський райони.
- Хмельницька область: Дунаївці, Красилів, Нетішин, Полонне, Старокостянтинів, Хмельницький, а також Кам'янець-Подільський, Хмельницький і Шепетівський райони.
Що потрібно зробити абонентам?
Якщо ви досі не користуєтеся 4G, необхідно перевірити налаштування телефону та активувати цю технологію в меню пристрою.
Якщо ваша SIM-карта застаріла і не підтримує 4G, її можна безкоштовно замінити на USIM. Номер при цьому залишиться незмінним. Для заміни карти зверніться до найближчого магазину "Київстар".
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що "Київстар" змінює правила поповнення рахунку вже з липня.