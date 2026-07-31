Сьогодні останній день. Кому треба стати на військовий облік і як це зробити без ТЦК

Сьогодні, 31 липня, останній день, коли частина юнаків може стати на військовий облік онлайн через застосунок "Резерв+". Після цієї дати зробити це без особистого візиту до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) вже не вдасться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України .

Головне: Останній день для онлайн-обліку: 31 липня - дедлайн, коли юнаки 2009 року народження можуть стати на військовий облік дистанційно через застосунок "Резерв+".

31 липня - дедлайн, коли юнаки 2009 року народження можуть стати на військовий облік дистанційно через застосунок "Резерв+". Що зміниться після 31 липня: З 1 серпня і до досягнення 18 років стати на облік можна буде лише за особистого візиту до ТЦК та СП за місцем проживання.

З 1 серпня і до досягнення 18 років стати на облік можна буде лише за особистого візиту до ТЦК та СП за місцем проживання. Автоматичний облік після 18 років: Якщо хлопець не став на облік до повноліття, після 18 років процедура відбудеться автоматично за даними Міграційної служби (без візиту до ТЦК та без проходження ВЛК) або самостійно в "Резерв+".

Якщо хлопець не став на облік до повноліття, після 18 років процедура відбудеться автоматично за даними Міграційної служби (без візиту до ТЦК та без проходження ВЛК) або самостійно в "Резерв+". Як оформити статус: У застосунку "Резерв+" потрібно авторизуватися через BankID, обрати послугу "Стати на облік" та підтвердити дані.

Хто має стати на військовий облік

В Україні юнаки у рік досягнення 17 років зобов'язані стати на військовий облік. Для тих, хто народився у 2009 році, передбачено кілька варіантів постановки на облік:

до 31 липня включно - онлайн через застосунок "Резерв+";

- онлайн через застосунок "Резерв+"; після 31 липня і до досягнення 18 років - особисто у ТЦК та СП за місцем проживання;

- особисто у ТЦК та СП за місцем проживання; після досягнення 18 років - автоматично через дані Державної міграційної служби України або самостійно через "Резерв+".

Як стати на облік через "Резерв+"

Щоб скористатися онлайн-послугою, необхідно:

встановити або оновити застосунок "Резерв+" до останньої версії;

авторизуватися через BankID та обрати сервіс "Стати на облік";

перевірити інформацію на екрані та натиснути "Стати на облік";

дочекатися автоматичного опрацювання запиту.

Після успішної постановки на військовий облік у застосунку з'явиться Резерв ID зі статусом "Призовник".

У Міноборони наголошують, що після 31 липня ця можливість для 17-річних стане недоступною.

Що буде після досягнення 18 років

Якщо юнак не стане на військовий облік до повноліття, після досягнення 18 років його можуть взяти на облік автоматично. Також він зможе зробити це самостійно через "Резерв+".

У такому разі:

необхідні дані підтягнуться з реєстрів Державної міграційної служби;

особисто звертатися до ТЦК та СП не потрібно;

проходити військово-лікарську комісію (ВЛК) не потрібно;

система автоматично визначить ТЦК та СП за зареєстрованим або задекларованим місцем проживання.

При цьому окреме повідомлення про автоматичну постановку на військовий облік не надходитиме, тому перевіряти статус потрібно самостійно.

Як перевірити свій статус

Перевірити, чи поставили на військовий облік, можна у застосунку "Резерв+".

Для цього потрібно:

встановити або оновити застосунок;

авторизуватися через BankID;

підтвердити або оновити актуальні контактні дані.

Якщо постановка на військовий облік уже відбулася, у застосунку відображатиметься військово-обліковий документ - Резерв ID зі статусом "Призовник".

Якщо ж облік ще не оформлено, користувач побачить статус "Не на обліку".

Що робити, якщо статус "Не на обліку"

Статус "Не на обліку" означає, що постановка на військовий облік ще не відбулася.

У такому разі потрібно авторизуватися в "Резерв+", обрати сервіс "Стати на облік", перевірити свої дані, підтвердити подання запиту та дочекатися його автоматичного опрацювання.

Якщо після цього статус не зміниться або виникнуть проблеми з постановкою на військовий облік, у Міністерстві оборони рекомендують звернутися до ТЦК та СП.