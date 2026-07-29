Дістатися з України до Німеччини стане простіше: новий маршрут та ціни
З 1 серпня між польським Перемишлем і німецьким Франкфуртом-на-Майні почне курсувати новий міжнародний нічний поїзд. Для пасажирів з України "Укрзалізниця" забезпечить зручні пересадки на свої рейси до Перемишля.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".
Головне:
- Новий нічний маршрут: З 1 серпня іспанська компанія Renfe запускає щоденний нічний поїзд із Перемишля до Франкфурта-на-Майні, який курсуватиме через Краків, Прагу та Дрезден.
- Зручні пересадки для українців: "Укрзалізниця" узгодила графік руху зі своїми рейсами з Києва, Дніпра, Запоріжжя, Одеси та Кременчука до Перемишля, щоб пасажири мали комфортну пересадку.
- Доступні ціни: Квитки у сидячі вагони коштуватимуть від 15 євро, а місця у сучасних спальних купе - від 37,5 євро.
- Розклад руху: З Перемишля поїзд вирушатиме о 12:04 (прибуття до Праги о 22:32, до Франкфурта - о 07:22). У зворотному напрямку з Франкфурта виїзд о 15:03, прибуття до Перемишля - об 11:25.
Новий маршрут запускає іспанська залізнична компанія Renfe, яка нещодавно підписала з "Укрзалізницею" меморандум про співпрацю.
Поїзд проходитиме територією Польщі, Чехії та Німеччини. Зокрема, він зупинятиметься у Кракові, Празі, Дрездені, а також низці німецьких міст, серед яких Бад-Шандау, Вайсенфельс, Наумбург (Заале), Апольда, Гота, Айзенах, Ганау, Оффенбах і Франкфурт-на-Майні.
Які пересадки будуть доступні українцям
Для пасажирів, які подорожують з України, "Укрзалізниця" організувала пересадки в Перемишлі з таких поїздів:
- №51/52 Київ - Перемишль;
- №31/32 Запоріжжя/Дніпро - Перемишль;
- №69/70 Кременчук - Перемишль;
- №35/36 Одеса - Перемишль;
- №89/90 Київ - Перемишль.
Таким чином українці зможуть продовжити подорож до Німеччини одним пересадковим маршрутом.
Розклад руху
У напрямку Франкфурта-на-Майні поїзд відправлятиметься з Перемишля щодня о 12:04.
Основні зупинки:
- Краків - 15:03;
- Прага - 22:32;
- Дрезден - 01:38;
- Франкфурт-на-Майні - 07:22.
У зворотному напрямку поїзд щодня вирушатиме з Франкфурта-на-Майні о 15:03, прибуватиме до Дрездена о 22:30, зупинятиметься в Празі о 01:17 і прибуватиме до Перемишля об 11:25.
Скільки коштують квитки
Поїзд складатиметься із сучасних спальних вагонів Economy Sleeper Class із купе на одну-чотири особи. Вони обладнані кондиціонером, безкоштовним Wi-Fi, розетками, а у вартість квитка входить сніданок.
Також пасажири зможуть обирати між змішаними та окремими жіночими купе.
Вартість квитків до спальних вагонів починається від 37,5 євро.
Крім того, у складі поїзда будуть сидячі вагони першого та другого класу. Квитки на них коштуватимуть від 15 євро.
Раніше РБК-Україна розповідало, що "Укрзалізниця" посилює контроль за безквитковими пасажирами у приміських поїздах. Це має допомогти точніше планувати кількість рейсів, вагонів і зберігати затребувані зупинки.
Також ми писали, що влітку "Укрзалізниця" традиційно стикається з різким зростанням попиту на поїздки, насамперед до Карпат і морського узбережжя. Для збільшення кількості місць компанія призначає додаткові рейси, додає вагони та коригує графік руху, не скорочуючи сполучення з іншими регіонами.