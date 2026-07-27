Чекати на спеку чи посуху: синоптики детально розповіли, якою буде погода у серпні

Серпень 2026 року в більшості регіонів України очікується теплішим за кліматичну норму. Водночас кількість опадів у більшості областей буде в межах норми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського гідрометеорологічного центру (УкрГМЦ).

Головне: Температура вище норми: Середня місячна температура в більшості регіонів України очікується на 2 °C вищою за кліматичну норму і становитиме +21...+25 °C.

Середня місячна температура в більшості регіонів України очікується на 2 °C вищою за кліматичну норму і становитиме +21...+25 °C. Ситуація з опадами: У більшості областей випаде 80–100% норми опадів.

У більшості областей випаде 80–100% норми опадів. Дефіцит дощів у західних областях: На заході України очікується сухіша погода - лише 50-70% від місячної норми.

На заході України очікується сухіша погода - лише 50-70% від місячної норми. Історичні контрасти: Зазвичай середні максимуми серпня в Україні сягають +33...+38 °C, тоді як абсолютні мінімуми в окремих регіонах доходили до заморозків.

Якою буде температура

За прогнозом синоптиків, середня місячна температура повітря у серпні становитиме +21...+25 градусів, у гірських районах - +17...+19 градусів.

Це приблизно на 2 градуси вище за кліматичну норму.

Водночас у східних областях, а також у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях і Криму середня температура очікується близькою до норми.

Чи буде багато дощів

У серпні в більшості регіонів УкрГМЦ прогнозує 34-60 мм опадів, що відповідає 80-100% кліматичної норми.

Натомість у західних областях опадів очікується менше. Там може випасти 36-46 мм, а в гірських районах - 50-70 мм, що становить лише 50-70% від норми.



Якою буде погода в Україні у серпні 2026 року? (інфографіка: РБК-Україна)

Яким зазвичай буває серпень в Україні

За кліматичними даними, середня температура серпня в Україні становить +18...+24 градуси, а в гірських районах - +13...+19 градусів.

Абсолютний мінімум температури коливається від +6,0 до +0,1 градуса, хоча в Карпатах, Волинській, Львівській, північних, Харківській, Луганській та Запорізькій областях місцями фіксували морози від -0,6 до -2,3 градуса. На півдні країни мінімальна температура становила від +6,1 до +12,9 градуса.

Водночас абсолютний максимум температури сягав +33,1...+38,6 градуса, а в окремих регіонах, крім більшості західних областей, - +39,1...+42,0 градуса. У гірських районах максимальна температура становила +26,9...+38,5 градуса.

Середня місячна кількість опадів зазвичай становить від 30 до 97 мм залежно від регіону. Найменше опадів зазвичай випадає у Херсонській області та західних районах Криму - 24-28 мм, а найбільше - на Прикарпатті, Закарпатті та в Карпатах, де місцями фіксують 104-120 мм.