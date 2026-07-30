Від +38 вдень до "тропічних" ночей: які області України накриє спека на початку серпня
Погода в Україні найближчими днями відчутно зміниться. В деяких областях очікується сильна спека, тож готуватись до цього краще вже зараз.
Про це у бліц-інтерв'ю для РБК-Україна розповіла начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.
Головне:
- Прогноз на 31 липня: останній день липня принесе спокійну та переважно малохмарну погоду завдяки антициклону - вдень повітря прогріється до +24...+30°С (на крайньому заході подекуди до +34°С).
- Хвиля спеки: вже 1-2 серпня сильна спека (+35°С і вище) очікується у західних областях, а з 3-4 серпня до них доєднається південь (там і подекуди в інших регіонах температура може сягати +35...+38°С).
- "Тропічні" ночі: нічні температури також поступово підвищуватимуться до +16...+23°С на початку наступного тижня (відчутної свіжості після заходу сонця чекати не варто).
- Опади: найближчими днями та на початку наступного робочого тижня переважатиме суха погода, хоча локальні короткочасні дощі з грозами ймовірні 3 серпня у північно-західних областях, а 4 серпня - на північному сході.
- Норма для початку місяця: на заході прогнозовані температурні показники будуть вищими за кліматичну норму.
Яку погоду принесе останній день липня
– Що у нас завтра? Останній день липня порадує українців спокійною такою, погожою погодою.
Її зумовить антициклон, тобто область високого атмосферного тиску.
До того ж із Західної Європи до нас почне вже поширюватися тепле повітря.
Тож температура, відповідно, буде підвищуватися.
Ще, правда, вночі - досить стримано поки що, втримається вона.
Але вдень при малохмарній погоді повітря буде швидко прогріватися.
Завтра вже буде сягати позначки +24...+30°С по території України. А на крайньому заході - навіть подекуди до +34°С.
Цей день, в принципі, з найближчої оглядної перспективи... ще буде "до +30°С".
Прогноз погоди в Україні на 31 липня (інфографіка: РБК-Україна)
Як зміниться ситуація на початку серпня
– Надалі вже, на жаль, у нас будуть більш відчутні підвищення значень температури.
Буде продовжувати надходити ця, можна сказати, розпечена повітряна маса. І подекуди ми навіть очікуємо на сильну спеку.
Сильна спека в нас класифікується з +35 градусів за Цельсієм.
Якраз таки ось з 1 числа (серпня, - Ред.) у західних областях України - в денні години - оця сильна спека вже може бути. +35°С і вище.
2 серпня - так само. Подекуди в західних областях вона (сильна спека, - Ред.) переважно буде концентруватися.
Тобто якщо говорити про найближчі дні (три доби), то сильна спека +35...+37°С буде саме на заході.
Решта регіонів України - в межах +29...+34°С.
Яких температур чекати при цьому вночі
– Нічна температура також трішечки підвищиться. Стане вже +15...+20°С.
Тобто буде наближатися до "тропічних" ночей.
Знову ж таки, нагадаємо, що "тропічна" ніч - це коли температура +20°С і нижче не опускається.
Але поки що - ще подекуди може бути нижче. Хоча все одно вже наближається до цієї позначки.
На заході - також близько +20°С. Тобто це, якраз таки, й буде наближення до "тропічної" ночі.
Тому температура... і в нічні години сильно свіжості не надаватиме, на жаль.
Чи ймовірні десь дощі найближчим часом
– На вихідних опадів не очікується. Навіть практично хмарність буде відсутня. Переважно - ясна погода.
Особливості погоди в Україні 1-2 серпня (інфографіка: РБК-Україна)
3 та 4 серпня, тобто на початку наступного робочого тижня, буде утримуватись жарка, суха погода.
Хоча 3 числа у північно-західних областях, а 4 числа - у північно-східній частині країни, може бути певна нестійкість в атмосфері.
Відповідно, там подекуди можуть розвиватися купчасто-дощові хмари. Що може локально зумовлювати короткочасні дощі та грози.
Але це не матиме такого, глобального характеру. Тільки так, точково, скажімо так.
Що буде зі спекою на початку нового тижня
– Температура залишатиметься високою.
У нічні години вже +16...+23°С. Вдень +30...+34°С.
У західних, південних областях, місцями - і по решті, в принципі, території України - можуть бути ось ці показники сильної спеки. +35°С та вище.
Тобто з 3-4 серпня до західних... доєднуються південні області. Саме там, скажімо так, більша ймовірність, що на більшості метеостанцій (у населених пунктах) буде ось така сильна спека.
+35...+38°С навіть подекуди може бути.
І по території України - практично в усіх областях - є передумови, що локально температура може підвищуватися до сильної спеки (+35°С і вище).
Не так, щоб прямо в більшості областей, але локально.
Загалом така в нас картинка - найближча перспектива. Бачимо, що готуватися треба до спекотного початку серпня. Врахувати це в свої плани.
Особливості погоди в Україні 3-4 серпня (інфографіка: РБК-Україна)
Як надовго можуть затриматись такі температури
– Поки що, за попередніми оцінками наших фахівців і розрахунками, які ми маємо на сьогодні, то перша декада серпня, в принципі, у нас така - переважно спекотна.
З певними коливаннями температури. Але вони якраз-таки будуть близько +30°С.
Тобто в деякі дні - може бути вище, в деякі дні - трішечки нижче.
Але перша декада... На нас переважно впливає поле підвищеного атмосферного тиску.
Температурний фон поки що істотних змін зазнавати не буде - буде досить таким, спекотним.
Хіба що наприкінці першої декади серпня є певні передумови до зміни температурного фону. Після 8 числа, скажімо так.
Чи означає це, що погода буде зовсім без опадів
– Після 5 серпня - є певні передумови до невеликих змін.
Там окремі атмосферні фронти можуть пролягати по західних областях, по південних.
Але вони поки що - не яскраво виражені.
Хоча, звичайно, коли вже будемо наближатися до цих дат - будемо уточнювати. В яких саме регіонах, де можуть бути опади.
Чи можна сказати, що спека на заході буде рекордна
– Щодо "рекордних" (температур, - Ред.), це треба дивитися безпосередньо для кожної метеостанції.
І вже після того, як відбудуться ці процеси.
Але те, що ці показники будуть вище кліматичної норми - це точно ми вже можемо сказати.
Тому що та температура, яка в нас є наразі (і була в попередні дні), якраз таки вона - близька до кліматичної норми, для нашої території.
А ось коли температури вже сягають вище +30°С... у більшості областей, в принципі, це в нас вже класифікується як значення "вище кліматичної норми".
Нагадаємо, раніше ми розповідали, яким може бути останній місяць літа в Україні в цілому.
Крім того, ми пояснювали, чому домашній термометр може "брехати" та як метеорологи вимірюють точну температуру повітря.
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