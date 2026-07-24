У Львові з 1 серпня зросте тариф на воду: скільки доведеться платити за кубометр

Із 1 серпня 2026 року у Львові почне діяти новий тариф на централізоване водопостачання та водовідведення. Вартість послуг зросте вдвічі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Львівську міську раду .

Головне: Зростання ціни вдвічі: З 1 серпня 2026 року загальна вартість послуг "Львівводоканалу" зросте з 25,88 гривні до 56,38 гривнні за кубометр.

З 1 серпня 2026 року загальна вартість послуг "Львівводоканалу" зросте з 25,88 гривні до 56,38 гривнні за кубометр. Причини рішення: Тариф не змінювали понад 4 роки. За цей час витрати підприємства на електроенергію зросли в 1,7 раза, а також збільшилися витрати на паливо, реагенти та зарплати.

Тариф не змінювали понад 4 роки. За цей час витрати підприємства на електроенергію зросли в 1,7 раза, а також збільшилися витрати на паливо, реагенти та зарплати. Мінімально необхідний рівень: У міськраді зазначили, що новий тариф лише покриє поточні операційні витрати, але не вирішить проблему модернізації.

У міськраді зазначили, що новий тариф лише покриє поточні операційні витрати, але не вирішить проблему модернізації. Автоматичний перерахунок субсидій: Для нинішніх отримувачів субсидій її розмір перерахують автоматично.

Яким буде новий тариф

Виконавчий комітет Львівської міської ради затвердив такі тарифи:

водопостачання - 36,04 гривні за 1 кубометр ;

; водовідведення - 20,34 гривні за 1 кубометр.

Загальна вартість послуг становитиме 56,38 гривні за кубометр замість 25,88 гривні, які діяли з 2022 року.

У міськраді пояснили, що попередній тариф не переглядали понад чотири роки. За цей час майже у 1,7 раза зросли витрати підприємства на електроенергію, а також збільшилися витрати на паливо, реагенти та оплату праці.

Чому підвищують тариф

Міський голова Львова Андрій Садовий зазначив, що новий тариф є не економічно обґрунтованим у повному обсязі, а мінімально необхідним для забезпечення стабільної роботи підприємства.

У "Львівводоканалі" наголосили, що новий тариф покриватиме лише поточні операційні витрати підприємства - електроенергію, паливо, реагенти та заробітну плату. Кошти на модернізацію чи розвиток мереж до нього не закладені.

За словами директора підприємства Дмитра Ваньковича, Львів має одну з найскладніших систем водопостачання в Україні, адже воду доводиться транспортувати на великі відстані сотнями кілометрів магістральних трубопроводів.

Чи можна отримати субсидію

У міськраді нагадали, що мешканці, для яких витрати на житлово-комунальні послуги є надмірними з огляду на доходи сім'ї, можуть оформити житлову субсидію.

Як пояснили у Пенсійному фонді, для тих, хто вже отримує субсидію, після набуття чинності нового тарифу її розмір перерахують автоматично. Додатково звертатися не потрібно.

Ті ж, хто ще не отримує державну допомогу, можуть подати заяву до сервісного центру Пенсійного фонду, ЦНАПу, органу місцевого самоврядування чи територіальної громади, а також оформити субсидію через вебпортал Пенсійного фонду, застосунок "Дія" або поштою.