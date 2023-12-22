Легалізація медичного канабісу і реструктуризація держборгу: новини за 21 грудня

Війна Росії проти України: останні новини

Верховна Рада легалізувала медичний канабіс

Український парламент 21 грудня у другому читанні проголосував за легалізацію медичного канабісу в країні, що дозволяє використання ліків на основі конопель, їх виробництво та наукові дослідження. Загалом "за" віддали свої голоси 248 нардепів.

Тепер, після ухвалення, необхідно пів року, щоб закон запрацював. Так, уряду надається термін шість місяців, за який він має розробити всі підзаконні акти, накази, щоб цей закон почав діяти.

Докладніше про легалізацію медичної марихуани і як це може допомогти українським пацієнтам, - читайте в матеріалі РБК-Україна за посиланням.

Україна відстрочила виплату боргу перед країнами G7 і Паризьким клубом до 2027 року

Глава Мінфіну Сергій Марченко 21 грудня підписав зміни до Меморандуму про взаєморозуміння щодо призупинення виплат за офіційним боргом із групою офіційних кредиторів України з країн G7 та Паризького клубу.

Це дозволяє продовжити крайню дату погашення облігацій, що вказувався у підписаному 14 вересня 2022 року меморандумі між сторонами (тоді дедлайн відкладався терміном 24 місяці).

Україна отримала 950 млн доларів від Японії

Державний бюджет України отримав близько 950 мільйонів доларів від Японії в рамках проектів Світового банку на відновлення та соціальний захист.

За даними Мінфіну, кошти будуть спрямовані для відшкодування видатків держбюджету України на невідкладні та пріоритетні потреби, зокрема у сфері відновлення та соціальної допомоги.

У центрі Праги сталася стрілянина, загинуло 15 людей. Українців серед жертв немає

У столиці Чехії Празі 21 грудня чоловік влаштував стрілянину в університеті в центрі міста. Спочатку повідомлялося про 10 жертв, проте пізніше ввечері місцеві правоохоронці уточнили, що стрілок убив щонайменше 15 людей і поранив мінімум 24 особи. Як розповів спікер МЗС України Олег Ніколенко в коментарі РБК-Україна, за інформацією чеської поліції, станом на вечір четверга українців немає серед постраждалих.

За словами начальника поліції Чехії Мартіна Вондрашека, нападник вчинив самогубство, коли по ньому вели вогонь правоохоронці. Чеські ЗМІ написали про те, що стрілком міг виявитися 24-річний студент філософського факультету місцевого університету Давід Козак.

Президент України Володимир Зеленський уже відреагував на інцидент. Глава держави у своєму акаунті написав, що глибоко шокований новинами про трагічні події в Празі, та висловив співчуття сім'ям загиблих.

Україна отримала останній транш з пакета макрофінансової допомоги ЄС на 18 млрд євро

Єврокомісія перерахувала Україні останній транш на 1,5 млрд євро з пакета макрофінансової допомоги, повідомила президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн.. Загалом Київ отримав у 2023 році 18 млрд євро у вигляді довгострокових пільгових кредитів.

Вона наголосила на необхідності досягти угоди, щоб і надалі надавати Україні підтримку, необхідну їй для відновлення та реформ.

Мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП в Польщі: є загиблий та постраждалі

Мікроавтобус із 9 громадянами України потрапив у ДТП на польсько-українському кордоні. Внаслідок аварії одна людина загинула, решта - отримали травми.

Як повідомив в коментарі РБК-Україна речник МЗС Олег Ніколенко, мікроавтобус із 9 пасажирами-громадянами України зіштовхнувся із вантажівкою, яка стояла в черзі на проходження прикордонного контролю.

КНДР передала Росії ще понад тисячу контейнерів зі зброєю, - посол США

За словами посла США при НАТО Джуліан Сміт, Вашингтон має інформацію, що Північна Корея надала РФ понад тисячу контейнерів з озброєннями та боєприпасами. Вони перевозилися з КНДР до Росії кораблем.

Як зазначила Сміт, в обмін на військову допомогу Пхеньян хоче отримати від Москви передові військові технології, можливо, винищувачі, ракети класу "земля-повітря", бронетехніку, обладнання для виробництва балістичних ракет або подібні матеріали.

Ігнат розповів, скільки ракет випустила РФ по Україні з початку повномасштабної війни

За словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, з початку повномасштабного вторгнення російські окупанти випустили по території України близько 7400 ракет різних типів. Серед них С-300, С-400, Х-22, балістика, зокрема, 900 "Іскандері-М".

Силами та засобами ППО Сил оборони було збито близько 1600 одиниць ракет.

Конгрес США пішов на канікули. Коли він зможе повернутися до питання України

Конгрес Сполучених Штатів 21 грудня пішов на різдвяні канікули. Очікується, що до обговорень питання України американські законодавці повернуться на початку січня. Лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер сказав, що Конгрес повернеться 8 січня.

Як зазначає Reuters, після повернення законодавці США повинні ухвалити рішення щодо фінансування допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню, а також дійти угоди щодо змін у міграційному законодавстві. Крім того, на порядку денному знову буде бюджет.

Фінляндія відправила Україні пакет військової допомоги на понад 100 млн євро

Фінляндія надасть Україні більше військової допомоги. Таке рішення 21 грудня ухвалив президент республіки Саулі Нііністьо.

У фінському Міноборони зазначили, що це 21-ше постачання військової допомоги в Україну. У відомстві розповіли, що на заміну виділеної допомоги Фінляндії знадобиться приблизно 106 млн євро.

Більше, ніж планувалося. Німеччина виділила Україні 120 БМП Marder

Німеччина виділила для України 120 бойових машин піхоти Marder. У Міноборони ФРН зазначили, що спочатку виділили в рамках оборонної допомоги 80 бойових машин піхоти Marder 1 A3. Ще 40 бронетранспортерів "Мардер" надійшли з промислових запасів.

Крім того, що 40 БМП були викуплені у Греції, додали в німецькому відомстві.

Нідерланди оголосили про виділення першого траншу із понад 2 млрд євро для України

Уряд Нідерландів заявив про виділення у рамках першого пакету підтримки України у 2024 році 102 мільйони євро на гуманітарну допомогу та невідкладні потреби. Сума є частиною зарезервованої владою країни допомоги понад 2 мільярди євро.

Цей транш виділяється на перші 4 місяці наступного року, а гроші підуть на гуманітарну допомогу, розмінування, підтримку уряду України у відновленні критичної інфраструктури та забезпеченні реформ, також для енергетики.

У NASA з'ясували, скільки тонн урожаю могла вкрасти РФ на окупованих територіях України

За даними аналітиків NASA, на тимчасово окупованих російськими загарбниками територіях України цього року було зібрано близько 6,4 мільйона тонн пшениці та майже 1,5 мільйона тонн насіння соняшника.

Також дослідження NASA Harvest показує, що у 2023 році близько 7% сільськогосподарських угідь України було занедбано, в основному вздовж лінії фронту.

США терміново обговорюють з партнерами використання активів РФ для України, - NYT

Адміністрація американського президента Джо Байдена розпочала термінові переговори з союзниками щодо використання російських активів для допомоги Україні, пише The New York Times.

За словами офіційних осіб, останніми тижнями переговори щодо цього питання між міністрами фінансів, представниками центральних банків, дипломатами та юристами активізувалися, і адміністрація Байдена наполягає на тому, щоб Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Канада та Японія виробили стратегію до 24 лютого, другої річниці вторгнення.

Вибухи та пожежі сталися у Криму, в Маріуполі, Берянську, Токмаку, Донецьку та Макіївці

В окупованому Криму 21 грудня пролунала серія вибухів. Місцеві Телеграм-канали повідомили про щонайменше чотири вибухи в Керчі, а росЗМІ писали, нібито ППО "відпрацювала по цілях", і пошкоджень немає. Загарбники перекрили рух Кримським мостом, а в мережі зазначали, що після вибухів в районі Індустріального шосе в Керчі здіймався дим.

У тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області вдень було чути звуки вибухів. Як повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, було влучання біля мерії Токмака, а "бавовна" була настільки потужною, що її чуло все місто.

Вибухи пролунали і в окупованому Маріуполі, розповів радник міського голови Петро Андрющенко. За словами місцевих, вибухи чули у різних районах міста.

Також повідолялося про пожежу у Донецьку, де вранці у четверг палав корпус технічного університету. У мережі писали про нібито "приліт" у районі 3-го корпусу, де знаходилася військова кафедра - там раніше базувався батальйон бойовиків "Спарта". Місцеві ЗМІ стверджують, що у будівлі ДонНТУ досі базуються російські окупанти.

В Донецькій області спалахнула велика пожежа і в підконтрольній військам РФ Макіївці. Як розповідали представники окупаційної "адміністраії", у Кіровському районі на садовому товаристві зафіксовано факельне горіння газопровідної труби. У поруч розташованій Ясинуватій ввечері зник газ.

Надвечір 21 грудня вибухи пролунали також в окупованому Бердянську Запорізької області. Начальниця міської військової адміністрації Вікторія Галіціна зазначила, що очікує на детальнішу інформацію щодо "бавовни" від військових..