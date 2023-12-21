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В окупованому Бердянську лунають вибухи

Бердянськ, Четвер 21 грудня 2023 20:15
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В окупованому Бердянську лунають вибухи Фото: в окупованому Бердянську лунають вибухи (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Місцеві жителі Бердянська Запорізької області повідомляють, що в надвечір в місті чути звуки вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал начальниці Бердянської міської військової адміністрації Вікторії Галіціної.

"В тимчасово окупованому Бердянську мешканці повідомляють про вибухи", - заявила Галіціна.

Вона зауважила, що очікує на детальнішу інформацію від військових.

Вибухи у Бердянську

Бердянськ Запорізької області, розташований на березі Азовського моря, раніше був найпопулярнішим туристичним курортом. Місто було окуповане російськими військами у лютому 2022 року.

Зазначимо, що вибухи в Бердянську зараз - справа звична. Наприклад, 6 грудня, у місті прогримів потужний вибух. Його чули одразу у кількох мікрорайонах. Окупанти одразу ж перекрили рух у районі епіцентру вибуху.

Нагадаємо, кілька тижнів тому українські військові вдарили по аеродромах окупантів у Луганську та Бердянську. У результаті було знищено дев'ять російських гелікоптерів, установка ППО, склад боєприпасів.

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