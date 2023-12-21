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Ігнат розповів, скільки ракет випустила РФ по Україні з початку повномасштабної війни

Укрїна , Четвер 21 грудня 2023 15:05
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Ігнат розповів, скільки ракет випустила РФ по Україні з початку повномасштабної війни Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (facebook.com/yuriy_ignat)
Автор: Ярослава Борзова

З початку повномасштабного вторгнення російські окупанти випустили по території України близько 7400 ракет. З них повітряними силами було збито близько 1600 одиниць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

За наведеними даними від початку повномасштабного вторгнення РФ окупанти випустили по Україні 7 400 ракет різних типів. Ігнат підкреслив, що наразі перед обличчям України стоїть могутній агресор.

"Одна з найсильніших армій світу. І ми вистояли. Ми даємо їй відбій. Тому не все так погано і страшно як люди, можливо, собі думають", - зауважив речник Повітряних сил ЗСУ.

Він повідомив, що сьогодні українські захисники відбили потужну навалу, а з вищезазначеної загальної кількості ракет повітряним силам вдалось знищити загалом приблизно 1600 одиниць.

"Пораховані й С-300, їх третину запущено... С-400 і так далі. І ракети Х-22 та інші. Балістичні ракети, там близько 900 "Іскандерів-М", - зауважує Ігнат.

Тому, за його словами, всім очікувано хочеться більше приводів для радості, особливо в новорічні дні.

"Але найбільша наша радість в тому, що ми даємо відсіч ворогу. Непроста ціна. І я думаю, що обов'язково будуть і радісні миті у нас, коли ми отримаємо більше зброї, коли більше людей буде допомагати армії ставати на захист нашої країни", - підсумував Ігнат.

Нічна атака РФ в ніч на 21 грудня

Цієї ночі росіяни випустили по Україні 35 дронів-камікадзе з трьох напрямків: мис Чауда (Крим), Приморсько-Ахтарськ та Курськ (Росія). Атака дронів відбувалася хвилями в різний час в період з 20:00 20 грудня по 03:30 21 грудня.

Як зазначили Повітряні сили ЗСУ, сили протиповітряної оборони збили 34 "шахеди".

У Полтавській області уламки збитих дронів впали на житловий будинок, є руйнування.

У Київській області сталася пожежа на складі через падіння уламків "шахедів". Пошкоджена також сусідні будівлі та 8 авто.

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