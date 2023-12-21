Медичний канабіс в Україні. Головне про легалізацію та чому це важливо

Сьогодні, 21 грудня, Верховна Рада схвалила легалізацію медичного канабісу в Україні. Закон дозволить використання ліків на основі конопель, їх виробництво та наукові дослідження.

Докладніше про легалізацію медичної марихуани і як це може допомогти українським пацієнтам, – в матеріалі РБК-Україна нижче.

Рада підтримала законопроект

Як повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк, ухвалення відповідного закону у другому читанні підтримали 248 парламентаріїв. Голоси в Раді розподілилися так (по фракціях):

"Слуга народу" - 178

"Європейська солідарність" - 0

"Батьківщина" - 0

"Платформа за життя та мир" - 10

"За майбутнє" - 7

"Голос" - 19

"Довіра" - 12

"Відновлення України" - 12

"Закон вводиться в дію через півроку після його опублікування. Тому це десь друге півріччя 2024-го року", - додав нардеп.

Фото: Верховна Рада схвалила легалізацію медичного канабісу (t.me/yzheleznyak) Реакція МОЗ У Міністерстві охорони здоров'я України вже назвали це рішення "історичним". "Дякуємо від імені лікарської спільноти за прийняте рішення, адже медичний канабіс - це ліки для мільйонів людей: онкопацієнтів, людей з розсіяним склерозом, пацієнтів, що отримують паліативну допомогу тощо", - йдеться в повідомленні МОЗ. Там зауважили, що після першого читання закон був суттєво доопрацьований - до нього було подано майже 900 правок, з яких враховано більш як сто. Разом з тим, Міністерство охорони здоров’я затвердить перелік хвороб і станів, за яких пацієнту можуть призначатися ліки на основі медичного канабісу. Відпуск лікарських засобів на основі медичних конопель буде можливий виключно за призначенням лікаря відповідно до медичних показань та за електронним рецептом. Пацієнти зможуть перевозити й зберігати такі ліки у кількості, визначеній одним рецептом. Також у відомстві нагадали, що ліки на основі канабісу дозволені у 56 країнах, у тому числі державах ЄС, Канаді, Великій Британії та США.

Деталі закону

До сьогодні в Україні було відсутнє регулювання у сфері поводження з наркотичними чи психотропними речовинами, які можуть допомогти в одужанні від складних хвороб.

Ухвалений парламентом законопроєкт №7457 дозволить впровадити важливі зміни в цьому напрямку. Він має врегулювати обіг препаратів на основі канабісу, контроль над їх повним циклом виробництва та реалізацією, а також проведення науково-медичних досліджень.

Як сказано в пояснювальній записці до законопроєкту, метою легалізації медичної марихуани є розширення доступу пацієнтів до лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів (ПТСР), отриманих у результаті війни.

Водночас норми законопроєкту забороняють реалізацію рослин канабісу та продуктів їхньої переробки для рекреаційного вживання.

Варто зазначити, закон про легалізацію медичного канабісу набере чинності наступного дня після його опублікування, але буде введений в дію через 6 місяців. За цей час уряд має розробити всі підзаконні акти та накази, щоб закон запрацював.

Що відомо про медичний канабіс

Ліки на основі конопель набули поширення у медицині завдяки наявності в складі цієї рослини речовин, здатних впливати на фізіологічний стан людини. Це канабіноїди, що забезпечують знеболювальну та заспокійливу дію, покращують травлення.

Тетрагідроканабінол (ТГК) та канабідіол (КБД) – два найбільш ретельно вивчені канабіноїди у складі марихуани.

Дослідження ВООЗ у 2018-2019 роках показало, що певний негативний вплив при тривалому вживанні у дуже великих дозах можуть мати лише сорти конопель, які містять від 1% ТГК у двох третинах сухої маси суцвіть.

За даними того ж дослідження, КБД не є психоактивною речовиною, належить до природних канабіноїдів, не призводить до стану наркотичного сп'яніння та має значний терапевтичний потенціал.

Препарати на основі медичної марихуани не мають побічних ефектів як інші наркотичні знеболювальні (опіоїди) або психотропні препарати – звикання, необхідність збільшити дозування при тривалому використанні.

Фото: медичний канабіс не має побічних ефектів (Getty Images)

Зазвичай ліки з канабісом випускають у вигляді олії, нашкірних пластирів, гідроназальних спреїв, електронних цигарок. Такі цигарки на відміну від забороненої рекреаційної марихуани не мають специфічного запаху та "наркотичного" ефекту.

В Україні передбачається обмежене використання канабісу, його смоли, екстрактів і настоянок. Законом прописано допустимо граничний вміст ТГК у препаратах на рівні 0,3%. Його регулюватимуть у спеціальних лабораторіях.

Кому в Україні потрібні ліки на основі марихуани

Медичний канабіс успішно застосовують у світі для усунення побічних ефектів хіміотерапії при раку, хронічному болю, глаукомі, анорексії, розсіяному склерозі, синдромі Туретта, шизофренії, епілепсії, різноманітних психозах, фантомних болях, нейропатичному болю.

В Україні питання легалізації канабісу набуло ще більшої актуальності з початком повномасштабної російської агресії. Знеболювальний та заспокійливий ефект препаратів на основі марихуани допоможе при лікуванні посттравматичних стресових розладів (ПТСР) та тривожних станів, при ампутаціях кінцівок та полегшенні наслідків інших травм війни.

Як раніше пояснив РБК-Україна очільник комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, на сьогодні в Україні потреба в медичному канабісі, за розрахунками МОЗ і ВООЗ, може сягнути до 7 мільйонів людей. Зокрема це:

військові з симптомами ПТСР;

онкохворі;

хворі на епілепсію;

поранені військові та цивільні з больовими відчуттями.

Канабіс в аптеках та боротьба з "чорним ринком"

Критики легалізації медичної марихуани в Україні висловлювали занепокоєння, про те що вона може потрапити у вільний доступ. Однак в законі йдеться, що ліки з канабісом пацієнти зможуть отримати лише за призначенням лікаря.

Також передбачені наступні норми щодо контролю за обігом, вирощуванням та виробництвом:

Аптеки відпускатимуть препарати на основі канабісу виключно за електронним рецептом. Крім того, аптеки мають отримати спеціальну ліцензію на реалізацію.

Буде створений електронний реєстр для контролю за обігом медичної коноплі, продуктів її переробки та ліків.

Кожну партію та одиницю фасованої продукції маркуватимуть штрих-кодами .

Вирощувати рослини в Україні зможуть юридичні особи з дотриманням належних умов у теплицях із цілодобовим відеоспостереженням та доступом до нього Нацполіції.

Лабораторний контроль вмісту тетрагідроканабінолу у медичних коноплях здійснюватимуть лише державні лабораторії МВС, СБУ, Держприкордонслужби, Мін'юсту, Держлікслужби.

Фото: в Україні канабіс не буде у вільному доступі (Getty Images)

Як Україна йшла до узаконення канабісу

Дискусія щодо легалізації канабісу для медичного застосування в Україні тривала кілька років.

Під час виборів 2020 було проведено опитування, яке показало позитивне ставлення суспільства – 65% респондентів висловилися за узаконення марихуани. Наступного року був розроблений відповідний законопроєкт, але тоді його не підтримали в Раді.

Питання знов підняли вже з початком повномасштабного вторгнення, коли гостро постала проблема лікування травм війни. У червні 2022 ініційований Урядом проєкт закону №7457 знов внесли на розгляд до ВР.

Згодом легалізацію медичного канабісу підтримав Володимир Зеленський. Президент висловив думку, що в Україні мають застосовуватися всі найкращі світові практики з фізичної та ментальної реабілітації, "щоб українським громадянам не доводилось терпіти біль, стрес та травми війни".

13 липня 2023 парламент ухвалив законопроєкт №7457 у першому читанні. До другого читання були внесені правки здебільшого щодо доступу до лікування та посилення контролю за виробництвом препаратів на основі канабісу. 4 листопада профільний комітет ухвалив документ з усіма змінами.