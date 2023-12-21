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РФ випустила по Україні понад 30 ударних дронів: скільки цілей збила ППО

Україна, Четвер 21 грудня 2023 06:53
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РФ випустила по Україні понад 30 ударних дронів: скільки цілей збила ППО Фото: український військовий (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Російські окупаційні війська атакували Україну ударними безпілотниками "Шахед" сьогодні вночі, 21 грудня. Сили ППО знищили понад 30 ворожих цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ в Telegram.

Військові РФ випустили по Україні 35 безпілотників Shahed-136/131, які атакували з трьох напрямків: Чауда – окупований Крим, Приморсько-Ахтарськ, Курськ – Росія. Зазначається, що атака дронів відбувалася хвилями в різний час в період з 20:00 20 грудня по 03:30 21 грудня.

"Цієї ночі на різних напрямках захисникам неба вдалося збити 34 із 35 випущених ударних БпЛА противника", - йдеться у повідомленні Повітряних Сил.

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Дніпропетровській, Вінницькій, Черкаської, Херсонської, Запорізькій, Миколаївській, Хмельницькій, Сумській, Полтавській, Чернігівській та Кіровоградській областях.

До відбиття повітряного нападу залучено тактичну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Атаки дронів

Росіяни регулярно намагаються завдавати ударів по Україні за допомогою дронів-камікадзе "Шахед".

Ввечері 20 грудня, окупанти знову запустили ударні дрони по Україні. За інформацією військових, кілька груп БпЛА ворога заходили з півдня.

Сили ППО знищили два "Шахеди" в Сумській та Дніпропетровській областях.

Також дрони атакували Київську область, повідомлялося про роботу сил протиповітряної оборони.

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