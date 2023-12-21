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В окупованому Маріуполі пролунали вибухи

Маріуполь, Четвер 21 грудня 2023 15:25
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В окупованому Маріуполі пролунали вибухи Архівне фото: в окупованому Маріуполі пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

В окупованому Маріуполі (Донецька область) сьогодні вдень, 21 грудня, пролунали звуки вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Маріупольську міську раду.

"Маріуполь, вибухи!", - йдеться у повідомленні.

Міськрада посилається на повідомлення від місцевих жителів, які повідомляють про гучні вибухи в місті.

"Чули в різних районах міста", - додали у міськраді.

Вибухи в Маріуполі

Маріуполь був захоплений російськими військами навесні 2022 року. ЗСУ завдають ударів по позиціях окупантів у місті.

Учора ввечері повідомлялося, що в місті було чути вибухи. Росіяни заявляли про нібито роботу ППО.

Увечері 14 грудня місцеві жителі Маріуполя чули вибухи. На місці "прильоту" виникла пожежа.

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