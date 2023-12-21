В окупованому Маріуполі пролунали вибухи
В окупованому Маріуполі (Донецька область) сьогодні вдень, 21 грудня, пролунали звуки вибухів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Маріупольську міську раду.
"Маріуполь, вибухи!", - йдеться у повідомленні.
Міськрада посилається на повідомлення від місцевих жителів, які повідомляють про гучні вибухи в місті.
"Чули в різних районах міста", - додали у міськраді.
Вибухи в Маріуполі
Маріуполь був захоплений російськими військами навесні 2022 року. ЗСУ завдають ударів по позиціях окупантів у місті.
Учора ввечері повідомлялося, що в місті було чути вибухи. Росіяни заявляли про нібито роботу ППО.
Увечері 14 грудня місцеві жителі Маріуполя чули вибухи. На місці "прильоту" виникла пожежа.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.