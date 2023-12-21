Верховна Рада легалізувала медичний канабіс

Верховна Рада в другому читанні проголосувала за легалізацію медичного канабісу в Україні. Законопроєкт №7457 прийнятий 248 голосами в цілому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram нардепа від "Голосу" Ярослава Железняка.

Як голосували нардепи

Голосування по фракціях:

"Слуга народу" - 178

"Європейська солідарність" - 0

"Батьківщина" - 0

"Платформа за життя та мир" - 10

"За майбутнє" - 7

"Голос" - 19

"Довіра" - 12

"Відновлення України" - 12

Загалом "за" віддали свої голоси 248 нардепів.

Фото: результати голосування в Раді за легалізацію медичного канабісу в другому читанні (t.me/yzheleznyak)

"Закон вводиться в дію через півроку після його опублікування. Тому це десь друге півріччя 2024-го року", - написав Железняк.

Що означає легалізація канабісу

Нагадаємо, що Україна йде довгий і поступовий шлях до легалізації медичного канабісу, який використовується у виробництва ліків. Тепер, після ухвалення законопроєкту уряду надається термін шість місяців, за який він має розробити всі підзаконні акти, накази, щоб цей закон запрацював.

Зауважимо, що медичний канабіс буде відпускатися тільки за електронним рецептом, у вільному продажі його не буде. І що також важливо: законопроектом прямо заборонений рекреаційний канабіс (простими словами, який вживають виключно для "задоволення").

При цьому використання канабісу в медичних цілях є поширеною світовою практикою, а його лікувальні властивості визнані всім цивілізованим світом.

Препарати на основі канабісу використовуються для зменшення больових відчуттів, спазмів та судом м’язів, лікування анорексії, ПТСР та тривожних розладів. Також при лікуванні окремих типів епілепсії, глаукоми, псоріазу, паркінсонізму, розсіяного склерозу.

Крім того, його застосовують для полегшення болю та страждань важкохворим та паліативним хворим, в тому числі онкологічним хворим і пацієнтам з ВІЛ. Разом медичний канабіс можна застосовувати для полегшення самопочуття пацієнтів при хворобі Альцгеймера, бічному аміотрофічному склерозі, сильному хронічному болю та нудоті.

Чому це важливо

Як раніше пояснював в коментарі РБК-Україна голова парламентського Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, на сьогодні в Україні потреба в медичному канабісі, за розрахунками МОЗ і ВООЗ, може сягнути до 7 мільйонів людей.

Це і військові з симптомами ПТСР, онкохворі, хворі на епілепсію, поранені військові і цивільні з больовими відчуттями.

"А в світі існує тільки два препарати вартістю близько 380 доларів і 220 євро - держава не зможе забезпечити всіх такими препаратами. Тому і відбувається легалізація медичного канабісу, щоб Україна змогла сама виробляти ліки на основі медичного канабісу і щоб онкохворі люди могли, наприклад, замість морфію отримувати знеболююче як канабіс", - акцентував Радуцький.

Критики законопроекту

Втім, значна частина українців виступають проти легалізації медичного канабісу. Але Радуцький відкинув всі популістичні заяви про те, що з України нібито "робиться Колумбія" і що "це шлях до поширення наркоманії".

Зокрема, медичний канабіс містить канабідіол, який не має вираженої психоактивної дії, тому він не цікавий для рекреаційного вживання.

В Раді пояснюють, що ООН вже давно викреслила канабіс з переліку найнебезпечніших наркотиків. По-друге, законопроектом передбачений дуже жорсткий контроль за зберіганням та обігом.

Також документ знімає радянські обмеження про виробництво технічного канабісу, оскільки з нього виробляється і харчовий посуд, і текстиль, і багато інших побутових речей.

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