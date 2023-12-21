ua en ru
Чт, 21 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Донецьку палає корпус університету: там могли базуватися окупанти (відео)

Донецьк, Четвер 21 грудня 2023 13:30
UA EN RU
У Донецьку палає корпус університету: там могли базуватися окупанти (відео) Фото: у Донецьку спалахнула пожежа 21 грудня (росЗМІ)
Автор: Наталія Юрченко

Пожежа спалахнула у корпусі Донецького національного технічного університету 21 грудня. Там могли базуватися російські військові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Новости Донбасса.

У мережі пишуть про нібито "приліт" у районі третього корпусу, де знаходилася військова кафедра. Там раніше базувався батальйон "Спарта".

Корпус знаходить у центрі Донецька, там спалахнула пожежа. У мережі публікують кадри з димом.

Місцеві ЗМІ стверджують, що у будівлі ДонНТУ досі базуються російські окупанти.

При цьому окупаційна влада не коментувала ситуацію в місті. Зазначається, що після 24 лютого 2022 року у цьому районі були "прильоти".

Вибухи у Донецьку

Донецьк захоплений росіянами з 2014 року. За цей час окупанти неодноразово обстрілювали місто і звинувачували при цьому українських військових.

Нагадаємо, 15 грудня у мережі з'явилася інформація про сильну пожежу у тимчасово окупованому Донецьку. Пізніше з'ясувалося, що "прильоти" зафіксували в Будьонівському районі міста. Внаслідок цього спалахнула нафтобаза.

Російські ЗМІ фактично підтвердили інформацію. Вони опублікували кадри з місця події. На опублікованих фото помітно, що пожежа була досить потужною.

Також наступного дня у Донецьку була потужна пожежа. У мережі писали про можливий "приліт" по базі росіян.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецьк Пожежа
NEWS
Верховна Рада легалізувала медичний канабіс
Верховна Рада легалізувала медичний канабіс
DAILY
Західні кредити або "друкарський верстат". Що чекає на економіку України у 2024 році
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Західні кредити або "друкарський верстат". Що чекає на економіку України у 2024 році