У Києві прогриміла низка вибухів. Працює ППО
Фото: Росія атакує Київ ударними дронами-камікадзе (Getty Images)
У Києві під час повітряної тривоги прогриміла низка гучних вибухів.
У Києві прогриміла низка потужних вибухів. Раніше в столиці було оголошено повітряну тривогу.
Вечірня атака дронами на Україну
Ввечері 21 грудня у Києві та низці північних, центральних і південних областей оголошена повітряна тривога. Агресор атакує Україну дронами-камікадзе.
Минулої ночі ворог застосував 35 ударних дронів, Сили оборони знищили 34 з них.
Також 21 грудня окупанти вдарили по Нікополю. Внаслідок атаки у місті є загиблі серед мирних жителів.
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