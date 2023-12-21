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У Києві прогриміла низка вибухів. Працює ППО

Київ, Четвер 21 грудня 2023 23:33
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У Києві прогриміла низка вибухів. Працює ППО Фото: Росія атакує Київ ударними дронами-камікадзе (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У Києві під час повітряної тривоги прогриміла низка гучних вибухів.

У Києві прогриміла низка потужних вибухів. Раніше в столиці було оголошено повітряну тривогу.

Вечірня атака дронами на Україну

Ввечері 21 грудня у Києві та низці північних, центральних і південних областей оголошена повітряна тривога. Агресор атакує Україну дронами-камікадзе.

Минулої ночі ворог застосував 35 ударних дронів, Сили оборони знищили 34 з них.

Також 21 грудня окупанти вдарили по Нікополю. Внаслідок атаки у місті є загиблі серед мирних жителів.

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