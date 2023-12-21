На півдні України збили 19 "шахедів". Під Миколаєвом впали уламки

Сили протиповітряної оборони цієї ночі, 21 грудня, збили на півдні України 19 "шахедів". Під Миколаєвом впали уламки збитого дрона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь" у Facebook.

Зазначається, що в ніч на 21 грудня окупанти спрямували на південь України дрони-камікадзе з території окупованого Криму та східного узбережжя Азовського моря. Бойова робота тривала понад 7 годин. Дрони прямували двома хвилями.

Сили протиповітряної оборони знищили 19 "шахедів", а саме у Миколаївській області - 13 дронів, у Херсонській - 3, Вінницькій - 2, Дніпропетровській - 1. Прямих влучань не було.

Проте у Миколаївському районі уламками збитого безпілотника пошкоджено склад агропідприємства, спалахнула пожежа. Її оперативно ліквідували рятувальники. Обійшлося без постраждалих.

Фото: під Миколаєвом впали уламки "шахеда" (facebook.com/OperationalCommandSouth)

Нічна атака дронів

Цієї ночі росіяни випустили по Україні 35 дронів-камікадзе з трьох напрямків: мис Чауда (Крим), Приморсько-Ахтарськ та Курськ (Росія). Атака дронів відбувалася хвилями в різний час в період з 20:00 20 грудня по 03:30 21 грудня.

Як зазначили Повітряні сили ЗСУ, сили протиповітряної оборони збили 34 "шахеди".

У Полтавській області уламки збитих дронів впали на житловий будинок, є руйнування.

У Київській області сталася пожежа на складі через падіння уламків "шахедів". Пошкоджена також сусідні будівлі та 8 авто.