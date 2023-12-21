Українські війська контратакували в районі Авдіївки: карти боїв ISW

Сили оборони України ведуть важкі бої на кількох напрямках. Зокрема, ЗСУ контратакували в районі Авдіївки та продовжують утримувати позиції на східному (лівому) березі Дніпра в Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

Російські блогери стверджували, що війська РФ проводили наземні атаки на північний схід від Куп’янська поблизу Синьківки, на схід від Петропавлівки та поблизу Іванівки;

Українські сили, як повідомляється, контратакували поблизу Синьківки.

Російські та українські війська вели позиційні бойові дії на захід від Кремінної в районі Тернів та на південь від Кремінної, в районі Діброви та Серебрянського лісу.

Російське джерело вказало, що підрозділи 204-го загону спецназу "Ахмат" і 201-ї військової бази діють у Кремінському лісі. Наявність елементів військової бази, яка базується в Душанбе, Таджикістан, свідчить про те, що російські сили продовжують розгортати частину своїх сил з Таджикистану для посилення військових зусиль.

Бої у Донецькій області

Геолокаційні кадри, опубліковані 19 грудня, показують, що російські війська незначно просунулися на південний захід від Спірного (25 км на північний схід від Бахмута).

Міністерство оборони РФ заявило, що українські сили атакували поблизу Пазено, за 15 км на північ від Бахмута.

Російські "воєнкори" стверджували, що частини бригади "Север-V" нібито просунулися на північний захід від Бахмута в районі Богданівки, а війська РФ на південний захід від Бахмута в районі Кліщіївки та Курдюмівки.

Російські та українські джерела повідомляли, що бої тривають на північно-західному та південно-західному флангах Бахмута.

Російський військовий блогер стверджував, що сили РФ збільшують темпи своїх операцій на північ від Кліщівки.

Російські сили атакували на північний захід, захід і південний захід від Авдіївки та поблизу промислової зони і коксохімічного заводу. Російський "воєнкор" заявив, що українські сили контратакують навколо Авдіївки.

Речник українського Таврійського угруповання військ полковник Олександр Штупун 20 грудня заявив, що російські війська втратили майже 25 тисяч особового складу в боях у Донецькій області за останні два місяці, і що 80 відсотків цих втрат припало на Авдіївський напрямок.

Штупун також повідомив, що російські військові часто формують нові роти з деградованих підрозділів для проведення атак поблизу Авдіївки, хоча деякі добре навчені та добре оснащені підрозділи продовжують воювати в цьому районі.

Російські та українські джерела повідомляли про триваючі бої біля Мар’їнки, Красногорівки, Новомихайлівки та Побєди.

Російські джерела стверджували, що українські сили атакували на захід і південний захід від міста Донецьк поблизу Мар’їнки та Новомихайлівки.

Повідомляється, що підрозділи 33-го мотострілецького полку РФ (20-а мотострілецька дивізія, 8-а загальновійськова армія, Південний військовий округ) продовжують атакувати українські позиції на південний захід від Мар’їнки.

"Південна вісь"

Декілька "воєнкорів" з РФ стверджували, що російські війська нібито просунулися до 1,5 кілометрів поблизу Роботиного та Новопрокопівки, хоча ISW не спостерігається візуального підтвердження цих заяв.

Деякі російські джерела стверджували, що українська активність у цьому секторі нібито зменшилась і що українські сили переважно перейшли до оборонних операцій.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили російські атаки на захід від Вербового, на південь від Роботиного та на захід від Новопокровки.

Українські війська зберігають присутність на східному (лівому) березі Дніпра в Херсонській області станом на 20 грудня, однак підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не було.

Російські блогери стверджують, що українські війська перекидають обмежені сили в район Кринок і тримають оборонні позиції в будівлях під сильними ударами російських безпілотників, артилерії та авіації на східному березі.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що протягом минулої доби українські війська відбили 37 атак на позиції на Східному березі.