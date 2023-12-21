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Росіяни завдали удару по Запоріжжю. Пошкоджено інфраструктуру

Четвер 21 грудня 2023 20:17
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Росіяни завдали удару по Запоріжжю. Пошкоджено інфраструктуру Ілюстративне фото: Запоріжжя обстріляли ракетами 21 грудня (facebook com)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація завдала удару по Запоріжжю ввечері четверга, 21 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Запорізької обласної військової адміністрації Юрія Малашко.

"О 18:38 військовими РФ нанесено ракетний удар по обласному центру", - написав він.

За його словами, внаслідок атаки постраждала цивільна інфраструктура. Однак інформація щодо потерпілих не надходила.

Також наразі встановлюється тип ракети, якою було завдано удару.

Нічна атака дронів

Цієї ночі росіяни випустили по Україні 35 дронів-камікадзе з трьох напрямків: мис Чауда (Крим), Приморсько-Ахтарськ та Курськ (Росія). Атака дронів відбувалася хвилями в різний час в період з 20:00 20 грудня по 03:30 21 грудня.

Як зазначили Повітряні сили ЗСУ, сили протиповітряної оборони збили 34 "шахеди".

У Полтавській області уламки збитих дронів впали на житловий будинок, є руйнування.

У Київській області сталася пожежа на складі через падіння уламків "шахедів". Пошкоджена також сусідні будівлі та 8 авто.

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Запоріжжя Війна Росії проти України
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