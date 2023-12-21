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Втрати РФ в Україні перевищили 350 тисяч окупантів, - Генштаб

Україна, Четвер 21 грудня 2023 08:21
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Втрати РФ в Україні перевищили 350 тисяч окупантів, - Генштаб Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 21 грудня, склали 1080 окупантів. Таким чином загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить приблизно 350 270 військових. Крім того, ЗСУ знищили 14 танків, 31 ББМ та 20 артсистем ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.12.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 350 270 (+1080) осіб ліквідовано;
  • танків - 5828 (+14) од.;
  • бойових броньованих машин - 10825 (+31) од.;
  • артилерійських систем - 8226 (+20) од.;
  • РСЗВ - 932 (+4) од.;
  • засоби ППО - 611 од.;
  • літаків - 324 од.;
  • гелікоптерів - 324 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6342 (+26) од.;
  • крилаті ракети - 1613 (+1) од.;
  • кораблі/катери - 22 од.;
  • підводні човни - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 10919 (+48) од.;
  • спеціальна техніка - 1208 (+5) од.

Ситуація на фронті

Згідно зі звітом Інституту вивчення війни (ISW), Сили оборони України ведуть важкі бої на кількох напрямках. Зокрема, ЗСУ контратакували в районі Авдіївки та продовжують утримувати позиції на східному (лівому) березі Дніпра в Херсонській області.

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Втрати РФ в Україні перевищили 350 тисяч окупантів, - Генштаб
Втрати РФ в Україні перевищили 350 тисяч окупантів, - Генштаб
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