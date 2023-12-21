Втрати РФ в Україні перевищили 350 тисяч окупантів, - Генштаб
Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 21 грудня, склали 1080 окупантів. Таким чином загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить приблизно 350 270 військових. Крім того, ЗСУ знищили 14 танків, 31 ББМ та 20 артсистем ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.12.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 350 270 (+1080) осіб ліквідовано;
- танків - 5828 (+14) од.;
- бойових броньованих машин - 10825 (+31) од.;
- артилерійських систем - 8226 (+20) од.;
- РСЗВ - 932 (+4) од.;
- засоби ППО - 611 од.;
- літаків - 324 од.;
- гелікоптерів - 324 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6342 (+26) од.;
- крилаті ракети - 1613 (+1) од.;
- кораблі/катери - 22 од.;
- підводні човни - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 10919 (+48) од.;
- спеціальна техніка - 1208 (+5) од.
Ситуація на фронті
Згідно зі звітом Інституту вивчення війни (ISW), Сили оборони України ведуть важкі бої на кількох напрямках. Зокрема, ЗСУ контратакували в районі Авдіївки та продовжують утримувати позиції на східному (лівому) березі Дніпра в Херсонській області.
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