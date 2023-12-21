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Росіяни атакували "Шахедами" Полтавську область, є руйнування

Полтавська область, Четвер 21 грудня 2023 00:05
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Росіяни атакували "Шахедами" Полтавську область, є руйнування Фото: росіяни вдарили ударними дронами по Полтавській області (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У середу, 20 грудня, росіяни атакували Полтавську область дронами-камікадзе Shahed. Уламки збитого силами ППО безпілотника впали на житловий будинок, є руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна.

Інцидент стався під час повітряної тривоги у Полтавській області. Уламки дрона-камікадзе впали на житловий будинок у Миргородському районі.

"За попередньою інформацією ніхто не постраждав. Уже вранці на місці буде працювати профільна комісія, яка зафіксує руйнування. Власники будинку отримують грошову допомогу", - зазначив Пронін.

Атака України російськими дронами-камікадзе

Ввечері у середу, 20 грудня, російський агресор знову атакує Україну дронами Shahed-131/136. Під загрозою південні та східні області.

Зокрема сили протиповітряної оборони вже знищили два "Шахеди" в Сумській області.

Також сили ППО знищили два безпілотника над Дніпропетровською областю.

У Повітряних силах повідомили, що на даний момент одна група дронів підлітає до Старокостянтинова Хмельницької області. Інша група "Шахедів" рухається над Запорізькою областю вбік Дніпропетровської. Також ударні безпілотники зафіксовані у Київській області, вони рухаються у напрямку Білої церкви.

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