В окупованій Макіївці спалахнула велика пожежа, Ясинувата залишилася без газу (фото)

В окупованій Макіївці (Донецька область) спалахнула велика пожежа. У поруч розташованій Ясинуватій зник газ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на гауляйтера Макіївки Владислава Ключарова, гауляйтера Ясинуватої Дмитра Шевченка і місцеві Telegram-канали .

"У Кіровському районі на садовому товаристві зафіксовано факельне горіння газопровідної труби", - заявив Ключаров.

Фото: Пожежа (t.me/itsdonetsk)

За його словами, деталі події з'ясовують.

Частина міст залишилися без газу

Шевченко ж заявив, що нібито внаслідок обстрілу Макіївки пошкоджено систему газопостачання міст "ДНР", зокрема і Ясинуватої.

"Місто без газу. Вживаються заходи щодо ліквідації наслідків обстрілу", - написав гауляйтер Ясинуватої.

Місцеві Telegram-канали повідомляють, що частину Макіївки відключено від подачі газу на час усунення наслідків обстрілу.

Аналогічні випадки

У жовтні повідомлялося, що в районі окупованого Іловайська в Донецькій області спалахнула велика пожежа на газопроводі.

Місцеві жителі писали, що від спеки у них "ледь не лопнуло скло в машині".