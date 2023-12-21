В Херсонській області внаслідок обстрілу загинула цивільна

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна.

Терористи відкрили вогонь по населеному пункту близько о 11:30.

"Під удар ворога потрапила 54-річна жінка, яка йшла вулицею. На жаль, вона отримала травми, несумісні з життям", - пише Прокудін.

Ситуація в Херсонській області

Після звільнення правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами окупантів. Росіяни атакують цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.

Як розповідав Прокудін, протягом минулої доби, 20 грудня, терористи здійснили 131 обстріл по території регіону. Загалом було випущено 687 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, ПТРК, БПЛА та авіації. По Херсону росіяни випустили 30 снарядів. Ворог поцілив у:

житлові квартали населених пунктів області;

територію заводу у Херсоні.

Через російську агресію 4 людини дістали поранення.