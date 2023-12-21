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Бійці легіону "Свобода Росії" показали відео бою під час рейду в Бєлгородську область

Теребрено, Четвер 21 грудня 2023 19:31
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Бійці легіону "Свобода Росії" показали відео бою під час рейду в Бєлгородську область Архівне фото: Бійці легіону "Свобода Росії" показали відео бою (t.me/legionoffreedom)
Автор: Дмитро Браславський

Бійці батальйону легіону "Свобода Росії" нещодавно здійснили рейд на територію Бєлгородської області. Під час нього вдалося ліквідувати кілька військових РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку легіону.

"Якщо у двох словах: розвідка виявила в напівпокинутому і колись житловому будинку взводний опорний пункт прикордонників", - йдеться в повідомленні.

Штурмовики легіону вступили у стрілецький бій із противниками й успішно "демобілізували" кількох.

"Під час нашого перебування на території РФ, влада прикордоння, мабуть, так переживала за своїх людей і так хотіла їхньої безпеки, що почала крити житлові райони артилерією", - написали бійці легіону.

Зазначається, що бійці завдання виконали, вийшли в повному складі.

Робота партизанів на території Росії та на окупованих територіях України

Партизани з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну ускладнюють життя окупантам. Спецоперації підпілля проходять як на окупованих територіях України, так і в самій Росії.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України заявляли, що противники кремлівського режиму здійснили атаку в Бєлгородській області.

Також ми повідомляли, що бійці Легіону "Свобода Росії", які борються на боці України, знищили у Бєлгородській області ворожий комплекс дальньої візуальної розвідки "Муром-П".

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