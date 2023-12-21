У NASA з'ясували, скільки тонн урожаю могла вкрасти РФ на окупованих територіях України
За даними аналітиків NASA, на тимчасово окупованих російськими загарбниками територіях України цього року було зібрано близько 6,4 мільйона тонн пшениці та майже 1,5 мільйона тонн насіння соняшника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Проблеми з оцінкою збитків
У публікації йдеться, що на підконтрольних російським окупантам територіях України вирощуються мільйони тонн найважливіших сільськогосподарських культур, і наразі оцінити обсяги дуже складно.
Річ у тому, що деякі культури споживаються в цих регіонах, інші обсяги вирушають до РФ або змішуються з російським зерном і продаються на світовому ринку.
Також відзначається важливість оцінки вартості та збитків для будь-яких вимог, які Україна може пред'явити про репарації від Росії.
Обсяги втраченого врожаю
Приблизне уявлення про обсяги втраченої Україною через агресію РФ агропродукції дозволила надати програма NASA з продовольчої безпеки та сільського господарства, зокрема аналіз супутникових знімків.
За словами директора програми NASA Harvest Інбала Беккер-Решефа, йдеться "про величезну кількість зерна".
Також дослідження NASA Harvest показує, що у 2023 році близько 7% сільськогосподарських угідь України було занедбано, в основному вздовж лінії фронту.
Незасіяні або занедбані поля вздовж лінії фронту вказуються червоним кольором, супутникові дані за липень 2023 року (PlanetScope / Joseph Wagner, Shabrinath Nair and Inbal Becker-Reshef / NASA)
Кремль краде українське зерно
Дослідження не показує, яка частина вирощеного на ТОТ зерна експортується, але допомагає з'ясувати, яка кількість потенційно може бути змішана з російськими вантажами, що прямують до інших країн, у тому числі на Близький Схід та Африку.
Додамо, що, за даними Міністерства сільського господарства США, виробництво пшениці в Україні впало на третину після широкомасштабного вторгнення РФ.
Як цитували раніше пропагандистські ЗМІ російського диктатора Володимира Путіна, у грудні до загального врожаю РФ "включать" від 5 до 6 мільйонів тонн зерна із захоплених регіонів України.
При цьому в Українській зерновій асоціації зазначають, що сума може бути ще більшою, оскільки на окупованих територіях виробляється близько 15-16 мільйонів тонн усіх сільськогосподарських культур.
Нагадаємо, наприкінці листопада прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що росіяни вивезли з тимчасово окупованих регіонів України зерна на суму щонайменше 1 млрд доларів.
Також повідомлялося, що лише минулого року РФ вивезла з окупованих регіонів України десятки суден із зерном, а виручені від продажу кошти направила на фінансування своєї війни.
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