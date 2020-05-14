Козак заявил о конструктивных переговорах по Донбассу в Берлине

Фото: Дмитрий Козак (kremlin.ru)

По словам Козака, эти консультации помогут интенсификации переговоров и в нормандском формате, и в Минске

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил о консультациях по урегулированию конфликта на востоке Украины с помощником канцлера Германии Ангелы Меркель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По словам Козака, эти консультации дадут дополнительный импульс для интенсификации переговоров и в нормандском формате, и в трехсторонней Контактной группе в Минске.

"Достигли соглашения о взаимных дальнейших действиях по мирному урегулированию конфликта в Украине, по решению множества непростых задач, которые требуют решения во взаимодействии с представителями Донбасса, представителями Украины в нормандском формате", - сказал он.

При этом Козак напомнил, что конкретные решения должны приниматься в рамках трехсторонней Контактной группы или нормандского формата.

"Это были двусторонние консультации, оценка текущей ситуации и взгляд на будущее", - пояснил он.

Напомним, 13 маястало известно, что кремлевский куратор Дмитрий Козак, который отвечает за украинское направление, прибыл в Берлин на переговоры с помощником канцлера Германии Ангелы Меркель.

Однако представитель правительства Германии отказался подтверждать или опровергать информацию о визите Козака в Берлин для переговоров по Донбассу.

Источник РБК-Украина в МИД Украины сообщил, что переговоры в Берлине проходят без представителей Украины. Визит Козака связан с желанием немецкой стороны более детально понять российскую позицию по урегулированию на Донбассе.

Отметим, что Козак был назначен главным куратором украинского направления в Кремле в начале года после того, как с этого направления сняла Владислава Суркова - бывшего советника президента России Владимира Путина. Смену переговорщика с российской стороны связывают с якобы желанием Москвы урегулировать вопросы Донбасса.