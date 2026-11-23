За минулий тиждень Росія 100 разів цілеспрямовано атакувала енергетичні та нафтогазові об’єкти України. Найскладнішою залишається ситуація на Одещині та Дніпропетровщині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг першого заступника міністра енергетики України Артема Некрасова.

За тиждень зафіксували 224 інциденти

За словами Артема Некрасова, минулого тижня російські війська 100 разів атакували українську енергетику та нафтогазовий сектор. Загалом за цей період зафіксували 224 інциденти, які призвели до пошкоджень інфраструктури.

Станом на ранок 23 листопада через обстріли та бойові дії частина споживачів залишається без електрики у Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Одеській, Полтавській, Сумській та Харківській областях.

Особливо складна ситуація - на Одещині та Дніпропетровщині. Російські удари завдали значних руйнувань об’єктам, які забезпечують електропостачання цих регіонів. Енергетикам уже вдалося заживити об’єкти критичної інфраструктури, а подачу електрики іншим споживачам поступово відновлюють.

На Дніпропетровщині також діють мережеві обмеження. Їх застосовують, щоб не допустити аварій через надмірне навантаження на обладнання.

Після повернення електрики можливі тимчасові стрибки напруги, її зниження або аварійні відключення. У Міненерго просять не залишати потужні електроприлади увімкненими в розетках, щоб вони не пошкодилися.

Нагадаємо, 23 листопада в окремих регіонах діють графіки погодинних відключень обсягом від однієї до трьох з половиною черг.

Для промисловості запровадили обмеження потужності.