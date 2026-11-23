Сили оборони України знищили тисячний російський танк у 2026 році, а загалом від початку року армія РФ втратила вже 1004 такі машини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генерального штабу ЗСУ.

Основні танки армії РФ - Т-72, Т-80 і Т-90 - важать від 41 до 46 тонн кожен. За підрахунками, 1000 знищених машин становлять приблизно 45 тисяч тонн броньованої сталі.

На металеву конструкцію Ейфелевої вежі пішло близько 7300 тонн заліза. Тож із металу російських танків, знищених лише цього року, можна було б звести шість таких веж.

"Українські воїни роблять неймовірне. Вони перетворюють російське вбивче залізо на брухт, щоб воно ніколи більше не пройшло українською землею і не дісталося далі. Щоб у Парижі й надалі стояла Ейфелева вежа", - йдеться у заяві.

Наголошується, що за кожним зі знищених танків окупантів стоять зірваний штурм, урятовані позиції та життя українських воїнів.

"Це результат щоденної роботи артилеристів, операторів безпілотних систем, протитанкістів, пілотів, піхоти... - усіх, хто тримає фронт", - підкреслили у Генштабі.