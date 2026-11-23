Погода в Україні 23 листопада в деяких областях очікується небезпечна - через відчутні пориви вітру, сильні дощі та сніг, якого може насипати в окремих локаціях до 8 см. На дорогах місцями ймовірна ожеледиця.

Докладніше про прогноз і попередження синоптиків, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

По території Києва та Київської області погода 23 листопада також може бути із невеликим і мокрим снігом. Вдень - місцями.

Уточнюється, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення :

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні 23 листопада (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)

Згідно з попередженням синоптиків про небезпечні метеорологічні явища, вдень 23 листопада:

Вітер впродовж понеділка прогнозують переважно південно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с. Місцями (в окремих областях) - пориви до 15-20 м/с .

Утворення снігового покриву ймовірне у Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Харківській областях.

На решті території місцями невеликий сніг , на сході - помірний дощ .

Значний дощ із мокрим снігом - в більшості центральних і Харківській областях.

Згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, погода в Україні впродовж понеділка (23 листопада), загалом очікується хмарна.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як забруднення повітря змінює мікроклімат українських міст.

Крім того, ми пояснювали, якою може бути погода в листопаді в цілому.

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