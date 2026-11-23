Вітер, дощі та до 8 см снігу: синоптики УкрГМЦ попередили, де в Україні чекати негоди
Погода в Україні 23 листопада в деяких областях очікується небезпечна - через відчутні пориви вітру, сильні дощі та сніг, якого може насипати в окремих локаціях до 8 см. На дорогах місцями ймовірна ожеледиця.
Докладніше про прогноз і попередження синоптиків, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Особливості погоди в Україні 23 листопада
Згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, погода в Україні впродовж понеділка (23 листопада), загалом очікується хмарна.
Значний дощ вдень - у більшості південних областей.
Значний дощ із мокрим снігом - в більшості центральних і Харківській областях.
Місцями налипання мокрого снігу.
На решті території місцями невеликий сніг, на сході - помірний дощ.
Утворення снігового покриву ймовірне у Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Харківській областях.
У Карпатах - приріст снігового покриву висотою 2-8 см.
На дорогах місцями ожеледиця.
Вітер впродовж понеділка прогнозують переважно південно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с. Місцями (в окремих областях) - пориви до 15-20 м/с.
Температура повітря вдень:
- в середньому по Україні 0...+5°C;
- на півдні країни +7...+12°C;
- у Карпатах впродовж доби -1...-6°C (мороз).
Особливості погоди в Україні 23 листопада (інфографіка: РБК-Україна)
Попередження про небезпечні метеорологічні явища
Згідно з попередженням синоптиків про небезпечні метеорологічні явища, вдень 23 листопада:
- у Миколаївській, Херсонській та Дніпропетровській областях - значний дощ;
- у Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Харківській областях - значний дощ та мокрий сніг (утворення снігового покриву 1-8 см);
- у південних, центральних (крім Вінницької) та східних областях - пориви вітру 15-20 м/с.
"І рівень небезпечності, жовтий", - наголосили спеціалісти УкрГМЦ.
Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні 23 листопада (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)
Уточнюється, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення:
- роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств;
- руху транспорту.
Чого чекати у Києві та області
По території Києва та Київської області погода 23 листопада також може бути із невеликим і мокрим снігом. Вдень - місцями.
Вітер - південно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.
Температура повітря у понеділок вдень:
- у Києві +1...+3°С;
- по області 0...+5°С.
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