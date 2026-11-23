Україна досі не має чітких відповідей, хто і як захищатиме її в разі нового нападу РФ. Альтернативою таким гарантіям могло б стати членство в НАТО.

Під час виступу на засіданні Парламентської асамблеї НАТО в Берліні Зеленський поставив під сумнів доцільність окремих гарантій безпеки для України за зразком статті 5 Альянсу.

Він зазначив, що замість пошуку складного механізму партнери могли б просто прийняти Україну до НАТО.

"Коли ми говоримо про гарантії на кшталт статті 5, нам потрібні відповіді. Нам потрібні відповіді на кілька дуже чітких запитань. Які країни підтримають Україну, якщо на неї знову нападуть, що саме зроблять наші партнери у відповідь? Які війська будуть заздалегідь розміщені на нашій території? Скільки все це коштуватиме і чи справді це спрацює?" - наголосив глава держави.

За словами Зеленського, поки що чітких відповідей на ці запитання немає, тому Україні слід дозволити вступити до НАТО, а не шукати альтернативу повноцінному членству в Альянсі.

Зеленський закликав НАТО посилити оборону України

Під час виступу президент також закликав союзників інвестувати в безпеку та стійкість своїх країн. Він поставив під сумнів сподівання на те, що Росія з часом змінить свою політику та знову стане мирною державою.

"Просто погляньте на останні, останні 100 років російської історії. … Немає жодних підстав вірити, що Росія стане іншою країною за рік чи за п’ять років. Тому ми маємо діяти так, щоб гарантувати: незалежно від того, з якою Росією ми матимемо справу і які загрози стоятимуть перед нашими країнами, у нас завжди буде достатньо ресурсів для самооборони", - пояснив він.

Окремо Зеленський закликав партнерів допомогти Україні напередодні зими, зокрема надати додаткові системи протиповітряної оборони.