Росія може вже в грудні вивести на орбіту супутник із ядерною боєголовкою. Запустити його можуть протягом найближчих 60 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на tagesschau.de .

За даними західної розвідки, апарат під назвою "Супутник-С" уже кілька років зберігається в районі Москви.

Чим загрожує ядерний вибух у космосі

Ядерний вибух на орбіті може вивести з ладу величезну кількість супутників. Під загрозою опиняться GPS, зв'язок, банківські та енергетичні системи.

Військова розвідка США вважає, що після розміщення такої зброї на орбіті ефективних способів протидії буде дуже мало.

Про загрозу владу Німеччини попередив Бундесвер - збройні сили країни. Росія відкидає звинувачення і називає їх пропагандою.

Нагадаємо, SpaceX уперше повернула на стартову вежу корабель Starship після 22,5 години польоту на орбіті.

Механічні руки вежі спіймали його над космодромом Starbase у Техасі.